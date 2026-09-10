Kara Haydar'ı yakacak MASAK raporu! Sadece 74 bin TL kar etmiş ama para trafiği 200 milyondan fazla

Geçtiğimiz günlerde düzenlediği görkemli düğünde geline takılan kilolarca altınla gündeme gelen ve sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklandı.

GÖSTERİŞLİ DÜĞÜNLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Tançalan ile Çağla Öz’ün nisan ayında evlendikleri, haziran ayında ise kamuoyuna “nişan” olarak yansıtılan gösterişli bir organizasyon düzenledikleri öğrenildi. Soruşturma kapsamında bu organizasyonun mizansen niteliğinde olduğu, çiftin son olarak geçtiğimiz günlerde yine yüksek miktarda ziynet eşyasının sergilendiği benzer bir düğün organizasyonuyla gündeme gelmesinin ardından mali incelemelerin derinleştirildiği ortaya çıktı.

TANÇALAN'I YAKACAK MASAK RAPORU

Van Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine hazırlanan 9 Eylül 2026 tarihli MASAK raporu, Tançalan’ın sosyal medyada sergilediği ihtişamlı hayat ile resmî kayıtlardaki mali profili arasında dikkat çekici bir uçurum bulunduğunu ortaya koydu. Raporda, Tançalan’ın Dubai üzerinden “mail order” yöntemiyle gelir elde ettiği yönündeki istihbari bilgiler, lüks yaşam paylaşımları, yüksek tutarlı ziynet eşyalarının sergilendiği organizasyonlar, banka hareketleri, taşınmazlar ve lüks araç devirleri birlikte incelendi.

"2020’DEN BU YANA KAYITLI TİCARİ KÂRI SADECE 74 BİN TL"

MASAK’ın en çarpıcı tespitlerinden biri, Tançalan’ın görünen gelir düzeyi ile yaşam standardı arasındaki fark oldu. Rapora göre Mehmet Fatih Tançalan’ın SSK kapsamında çalışma kaydı bulunmasına rağmen prime esas kazanç bilgisine rastlanmadı. 2020’den itibaren yapılan incelemede Tançalan adına tespit edilen kayıtlı ticari kâr beyanının ise yalnızca 74 bin 281 TL olduğu belirlendi.

MASAK, bu tutarın aynı dönemde asgari ücret seviyesinde kesintisiz çalışan bir kişinin kayıtlı gelirinin dahi “katbekat altında” kaldığını kayda geçirdi. Raporda kayıtlı gelir, malvarlığı edinimleri ve lüks yaşam standardı arasındaki açık uyumsuzluk, “izah edilemeyen servet artışı” ve “yaşam tarzı ile gelir uyumsuzluğu” kapsamında değerlendirildi.

HESAPLARDA YAKLAŞIK 115 MİLYON LİRALIK TRANSFER TRAFİĞİ

Resmî gelir tablosundaki bu sınırlı görünüme karşılık Tançalan’ın banka hesaplarındaki para trafiğinin ulaştığı boyut dikkat çekti. MASAK verilerine göre Mehmet Fatih Tançalan’ın hesaplarına toplam 58 milyon 780 bin 234 TL transfer girişi olurken, hesaplarından 56 milyon 179 bin 790 TL transfer çıkışı gerçekleşti. Böylece bankacılık transfer trafiği toplamda yaklaşık 115 milyon TL’ye ulaştı.

Ayrıca hesaplara 4 milyon 594 bin TL’nin üzerinde nakit para yatırıldığı, yaklaşık 7 milyon 72 bin TL nakit çekildiği tespit edildi. Sadece 2026 yılında hesaplara gelen transfer tutarı 22 milyon TL’yi aşarken, aynı yıl yaklaşık 14,5 milyon TL çıkış gerçekleşti.

MASAK’ın incelemesinde Tançalan’ın yüksek hacimli para transferleri arasında tek seferde veya kısa zaman dilimlerinde gerçekleşen milyonlarca liralık işlemler de yer aldı. Bunlar arasında bir şirketten 6 milyon TL, DD Altın Ticaret AŞ’den 5,8 milyon TL, başka bir şahıstan 5,5 milyon TL giriş bulunması dikkat çekti.

ÇİFTİN TOPLAM BANKA TRAFİĞİ 222 MİLYON TL’Yİ AŞTI

MASAK yalnızca Tançalan’ı değil, Çağla Öz Tançalan’ın mali hareketlerini de mercek altına aldı. Rapora göre Çağla Öz Tançalan’ın hesaplarına 2020-2026 döneminde 56 milyon 478 bin TL giriş, 50 milyon 859 bin TL çıkış gerçekleşti. Buna göre çiftin banka hesaplarındaki toplam transfer hacmi 222 milyon TL’yi aştı.

Çağla Öz Tançalan’ın kayıtlardaki prime esas kazanç toplamının 165 bin 150 TL, kendi beyanına dayalı ticari kârının ise yaklaşık 1,1 milyon TL olduğu belirtildi. MASAK, bu mali profilin de incelenen dönemdeki yaşam standardını açıklamakta yetersiz kaldığı değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haberler.com