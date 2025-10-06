Sakarya ve çevre illerde AK Parti'li kadınlar Gazze'nin 'sesi' oldu

Sakarya, Düzce, Kocaeli, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Bartın'da AK Parti Kadın Kolları tarafından "Gazze için Sessiz Çığlık" etkinliği düzenlendi.

Sakarya'da Yeni Cami önünde toplanan kadınlar, el ele tutuşarak tek sıra halinde Demokrasi Meydanı'na kadar sessiz şekilde yürüdü.

Demokrasi Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından konuşan TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiklerini tüm dünyaya göstermek adına meydanlarda olduklarını söyledi.

Bugün 81 ilde kurdukları bu zincirin Gazze'de evlatlarını kaybeden anne babaların, öksüz bırakılan çocukların ve insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciri olduğunu belirten Erdoğan, "Biz 'Yaralıları mı kurtaracaktım, şehitleri mi taşıyacaktım ya da bir torba un mu bulmaya çalışacaktım? Yemin ederim eve tek bir torba un getirip, çocuklarımın karnının doyacağını bilsem, ölüme razı olurum' diyen Gazzeli annenin sesi olmak için, bu sesi dünyaya duyurmak için buradayız. Bu zulmü görmezden gelen herkese soruyorum, kalbiniz nerede? Bizler İstanbul'dan, Hakkari'den, Trabzon'dan, Erzurum'dan ve Türkiye'nin 81 ilinden dünyanın dört bir yanındaki kadınlara, kız kardeşlerimize sesleniyoruz, barış kadınla mümkün." diye konuştu.

Erdoğan, barışçıl şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda haydut İsrail'in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu'nu dünyanın öylece seyrettiğini anlatarak, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendi ülkesinin vatandaşlarının yanı sıra 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladığını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizler de ablukayı delmek ve insanlık onurunu korumak için mücadele eden kahramanların ülkemize dönüşlerinde oradaydık. Hepsinin dilinde aynı temenni vardı, 'Biz elimizden geleni yaptık, umarım Gazze'ye umut ışığı olabilmişizdir.' Biz bugün bütün kimliklerimizden sıyrılarak sadece kadın kimliğimizle buradayız çünkü bu mesele ne dünyadaki rollerimizle ne taşıdığımız ünvanlarla ne de sahip olduklarımızla ilgilidir. Bu mesele insanlık meselesidir. Bugün Türkiye'den tüm dünyaya tek bir şey söylüyoruz, barış kadınla mümkündür. Slogan atmıyoruz vicdanlarımızla haykırıyoruz çünkü bazı sessizlikler vardır ki arşı yere indirir. Bizim sessizliğimiz, Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır."

Düzce

Düzce'de AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı, ülke genelinde Gazze'deki mazlumları ve insanlığın onurunu temsil edecek zincir kurmak için "Gazze için Sessiz Çığlık" etkinliğinde bir araya geldi.

Etkinlik için ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Cedidiye Meydanı'nda toplanan kadınlar, daha sonra otobüslerle Anıtpark Meydanı'na geldi.

Burada kenetlenerek büyük bir halka oluşturan kadınlara, gençler de destek verdi.

Bartın

Bartın'da da AK Parti Kadın Kolları üyeleri, tarihi Yalı İskelesi'nde Gazze'ye destek için bir araya geldi.

Grup, burada el ele tutuşup konvoy oluşturarak sessiz çığlık etkinliği düzenledi.

AK Parti Bartın Kadın Kolları Başkanı Evren Ayvaz, bütün kimliklerinden sıyrılarak sadece kadın kimlikleriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Bu mesele ne dünyadaki rollerimizle, ne taşıdığımız ünvanlarla ne de sahip olduklarımızla ilgilidir. Bu mesele insanlık meselesidir. Bugün Türkiye'den tüm dünyaya tek bir şey söylüyoruz, barış kadınla mümkündür. Slogan atmıyoruz, vicdanlarımızla haykırıyoruz çünkü bazı sessizlikler vardır ki arşı yere indirir. Bizim sessizliğimiz, Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Zonguldak

Zonguldak'ta AK Parti Kadın Kolları Genel Merkezi tarafından düzenlenen etkinlik için partili kadınlar, Zonguldak Sahili'nde bir araya geldi.

Etkinlikte kadınlar, sahil boyunca el ele tutuşarak zincir oluşturdu.

Etkinlikte konuşan AK Parti Zonguldak İl Kadın Kolları Başkanı Tülay Sayılı, 81 ilde kurulan zincirin, Gazze'de evlatlarını kaybeden anne ve babaların, öksüz yetim bırakılan çocukların zinciri olduğunu belirterek, "Yüce Rabbimiz mealen 'Bir insanı öldüren, bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bir canı yaşatan, bütün insanlığı yaşatmış gibidir.' buyuruyor. Gazze, bu ilahi kelamın sarsıcı bir imtihanıdır. Bizler İstanbul'dan, Hakkari'den, Trabzon'dan, Erzurum'dan ve Türkiye'nin 81 ilinden dünyanın dört bir yanındaki kadınlara, kız kardeşlerimize sesleniyoruz; barış kadınla mümkün" diye konuştu.

Kocaeli

AK Parti Kocaeli İl Kadın Kollarınca düzenlenen etkinlikte basın açıklamasını AK Parti Kocaeli Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir okudu.

Özdemir, Gazze'de yaşananların insanlık vicdanını derinden yaraladığını belirterek, "Bugün kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiğimizi tüm dünyaya göstermek adına meydanlardayız. Bu zulmü görmezden gelen herkese soruyorum, kalbiniz nerede?" ifadesini kullandı.

İsrail'in uluslararası sularda müdahale ettiği Küresel Sumud Filosu'na da değinen Özdemir, "Bugün bütün kimliklerimizden sıyrılarak sadece kadın kimliğimizle buradayız. Slogan atmıyoruz, vicdanlarımızla haykırıyoruz çünkü bazı sessizlikler vardır ki arşı yere indirir. Bizim sessizliğimiz, Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır." diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından İl Başkanlığı önünden başlayan yürüyüş, Doğu Kışla Parkı'nda sona erdi.

Programa, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş ile kadınlar ve çocuklar katıldı.

Karabük

Karabük'te AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Kemal Güneş Caddesi'nde toplanarak halka oluşturdu.

AK Parti Karabük Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay, açıklamasında, bugün kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiklerini tüm dünyaya göstermek adına meydanlarda olduklarını söyledi.

Uluçay, bugün bütün kimliklerden sıyrılarak sadece kadın kimliği ile burada olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu mesele ne dünyadaki rollerimizle ne taşıdığımız ünvanlarla ne de sahip olduklarımızla ilgilidir. Bu mesele insanlık meselesidir. Bugün Türkiye'den tüm dünyaya tek bir şey söylüyoruz. Barış kadınla mümkündür. Slogan atmıyoruz vicdanlarımızla haykırıyoruz çünkü bazı sessizlikler vardır ki arşı yere indirir ve bizim sessizliğimiz, Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır."

Bolu

Bolu'da AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı üyeleri, Hükümet Meydanı'nda toplanarak ellerindeki döviz ve pankartlarla Bankalar Caddesi'ne kadar yürüdü.

AK Parti Bolu İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bozacı, yaptığı konuşmada, "Kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiğimiz tüm dünyayı göstermek adına meydanlardayız. Bugün 81 ilde kurduğumuz bu zincir Gazze'de evlatlarını kaybeden anne babaların zinciridir." dedi.

Barışın kadınla mümkün olduğunu dile getiren Bozacı, "Nehirden denize özgür Filistin. Bugün bütün kimliklerimizden sıyrılarak sadece kadın kimliğimizle buradayız çünkü bu meseleye ne dünyadaki rollerimizle ne taşıdığımız ünvanlarla ne de sahip olduklarımızla ilgilidir. Bu mesele aslında insanlık meselesidir." ifadesini kullandı.