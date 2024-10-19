Sakarya Üniversitesi 'Araştırma Üniversitesi' Olma Yolunda Öncelikli Hedefini Belirledi

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) "aday araştırma üniversitesi" seçilen Sakarya Üniversitesi (SAÜ), belirlenen kriterleri karşılayarak "araştırma üniversitesi" olup ülke ve toplum yararına projeler geliştirmeyi hedefliyor.

YÖK tarafından 2023 yılının aralık ayında "Araştırma Üniversitesi Aday İzleme Programı"na alınan 6 üniversite arasında SAÜ de yer aldı. Akdeniz, Gaziantep, Ondokuz Mayıs, Selçuk, Kocaeli ve Sakarya üniversiteleri arasında iki yıllık izleme süreci sonunda kriterleri karşılayanlar, "araştırma üniversitesi" ilan edilecek.

"İzlemeye Alınan Üniversitelerin 2023 Yılı Performans Sıralaması"nda ilk sıraya yerleşen SAÜ, araştırma kapasitesi ve kalitesi, etkileşim ve işbirliği konularında belirlenen 32 kriteri yerine getirerek statüsünü yükseltmek için çalışmalarını sürdürüyor.

"Ülkemizin, toplumun ihtiyaçlarını karşılamak zorundayız"

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, AA muhabirine, dünyanın en güzel kampüslerinden birine sahip olduğunu belirttiği üniversitelerinde yüzde 10'u uluslararası olmak üzere yaklaşık 50 bin öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Al, iki sene önce göreve geldiklerinde ilk 20 üniversite arasında yer almayı ve "araştırma üniversitesi" ünvanına kavuşmayı misyon edindiklerini vurgulayarak, "Bu yolda yaptığımız şeylerden biri zihniyet dönüşümünü sağlamak; bakış açımızı, yaklaşımımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bunun için gerekli çalışmaları yaptık, altyapıyı oluşturduk, birtakım kurumlar, koordinatörlükler, dekanlıklar kurduk. Ekibimizi oluşturduk ve gece gündüz çalıştık. Yaklaşık 5-6 ay önce de Yükseköğretim Kurulu bizi aday araştırma üniversitesi ilan etti. Geçtiğimiz haftalarda da bu adaylar arasında bir sıralama yaptı ve Sakarya Üniversitesi 2023 verilerinde birinci oldu." diye konuştu.

SAÜ'nün afiliasyon (sağlık kurumlarında arasındaki birleşme/işbirliği modeli) olan hastanesi nedeniyle bilimsel araştırmalara kaynak aktaramadığını aktaran Al, "O bizim için büyük yük. Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler yapıldı, Yükseköğretim Kurulu da bu konuda çalışmalar yapıyor. Yakında o konuda da bir iyileştirme olursa bilimsel araştırmalara oradan biraz kaynak aktarabilirsek, inşallah Sakarya Üniversitesi daha güzel yerlerde olacaktır." ifadelerini kullandı.

Al, araştırma üniversitesi olmak için YÖK'ün koyduğu kriterleri yerine getirmeye çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Araştırma üniversitesi hedefi bizim için uzun vadeli değil, kısa vadeli bir hedef. Süper Lige çıkıp kendimizi ispat edip araştırma üniversitesinde daha büyük hedeflerimiz var. İnsanlık tarihi belirli aşamalardan geçti, şimdi de büyük kırılma var. Sanayi toplumundan yeni toplumsal aşamaya doğru geçiyoruz. Dünya, teknoloji, toplumsal yapı değişiyor. Ülkemize, teknolojiye, ekonomiye, toplumsal değerlerimize yönelik birtakım tehditler var. Biz de yükseköğretim ekosisteminin parçası olarak ülkemizin, toplumun ihtiyaçlarını karşılamak zorundayız. Başta Sakarya olmak üzere sanayilerin birtakım talepleri, ihtiyaçları var, onları karşılamak zorundayız. Sakarya Üniversitesinin potansiyelini, gücünü geliştirip ülkenin hedeflerine doğru yönlendirmemiz gerekiyor. Asıl hedefimiz topluma katkı yapmak, Sakarya başta olmak üzere Türkiye'ye ve insanlığa hizmet etmek."

"Araştırma Dekanlığı kurduk"

Yarış büyük olduğu için gece gündüz demeden çalışmak zorunda olduklarının altını çizen Al, araştırma üniversitesi hedefi için ilk olarak Araştırma Dekanlığı kurduklarını dile getirdi.

Al, burada yeni eğitim modelleri geliştirdiklerini anlatarak, proje kültürünün tabana yayılması için akademisyenlere ve öğrencilere eğitim verdiklerini, bitirme tezlerini bitirme projelerine dönüştürdüklerini kaydetti.

Öğrencileri girişimci ruhla yetiştirmeleri gerektiğinden bahseden Al, bu konuda birtakım çalışmaları olduğunu, girişimcilik ve proje eğitimini öğrencilere ve akademisyenlere doğru yaydıklarını ifade etti.

Al, geçmişte biraz toplumun dışında, sektörlerden uzak şekilde dizayn edilen üniversitelerin, devletin ve YÖK'ün politikalarıyla sektörle sanayiyle toplumla buluşturulma çabasının olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bunların yöntemleri geliştiriliyor, bunlardan biri de bu proje kültürünün yayılmasıdır. Sakarya Üniversitesi, bu proje kültürünün yayılmasının meyvelerini aldı. Nitekim TÜBİTAK'ın en önemli projeleri olan 1001 projelerinde geçen dönemde 'Sosyal Bilimler' alanında, özel çağrıda Türkiye birincisi olduk. Yine 'Fen Bilimi' alanında Türkiye yedincisi olduk. Öğrencilerin projelerinde çok gerilerdeydik; 40'larda, 60'lardaydık, geçen dönem 4'lere kadar yükseldik. Onun için böyle bir dönüşüm oldu. Bütün çalışanlarımıza, şehrin aktörlerine teşekkür ediyorum."