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Sağlık Bakanlığı, bebekleri öldüren çeteyle iş birliği yapan 19 hastane için harekete geçti

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Sağlık Bakanlığı, kamuoyunda yenidoğan çetesi olarak bilinen suç şebekesine yönelik açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Sağlık Bakanlığımız tarafından söz konusu hastanelerin faaliyetleri hakkında başlatılan inceleme sonucu hukuki yaptırım süreçleri devreye alınmıştır" denildi.

İstanbul'da, 112 Acil Servisi ile ortak hareket ederek, bebek hastaları anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine gönderip haksız kazanç edindikleri ve bazı bebeklerin ölümlerine neden oldukları ortaya çıkan 22'si tutuklu, 47 şüpheli hakkında, Perşembe günü Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlanmıştı. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği Sağlık Bakanlığı'ndan günler sonra ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada çete ile işbirliği olan hastaneler hakkında yasal sürecin başlatıldığı belirtildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kamuoyunda 'yenidoğan çetesi' adıyla bilinen, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen kişilerle ilgili olay, Mayıs 2023'te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen bir operasyonla tespit edilmiş, cezai işlemler yapılmış ve konu adli makamlara iletilmiştir.

Sağlık Bakanlığımız tarafından söz konusu hastanelerin faaliyetleri hakkında başlatılan inceleme sonucu hukuki yaptırım süreçleri devreye alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak özveriyle görevini yerine getiren, insanların hayatını kurtaran ve şifa dağıtan sağlık çalışanlarımızın insanlık dışı davranışlarda bulunan kişiler sebebiyle töhmet altında kalmasına izin vermeyeceğiz. Yargıya intikal etmiş sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."

2 HASTANENİN FAALİYETLERİ ASKIYA ALINDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 22'si tutuklu 47 şüphelinin yer aldığı "Yenidoğan çetesi" hakkındaki iddianamede, "malen sorumlu" sıfatıyla yer alan 19 özel hastaneden ikisinin faaliyetlerinin askıya alındığı ortaya çıktı. Anadolu Ajansı (AA) ekibinin görüntülediği söz konusu hastanelerden Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin eylül, Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin ise mayıs ayından beri faaliyet yapmadığı öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı, bebekleri öldüren çeteyle çalışan 19 hastane için harekete geçti

Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin camında el yazısıyla "Hastane kapalıdır" şeklinde bilginin yer aldığı, hastanenin kapı girişinin ise iki dubayla bağlanıp kapatıldığı gözlendi. İki hastanenin güvenlik kulübesinde de kimsenin görev yapmaması ve boş olması dikkati çekti.

Yenidoğan çetesinin suçlarını işlediği hastaneler şu şekilde:

  • Akabe Sağlık Tesisleri
  • Doğamed Sağlık Hizmetleri
  • Ekip Sağlık Hizmetleri
  • Güney Hastanesi Sağlık Hizmetleri
  • Medilife Sağlık Hizmetleri
  • Özel Avcılar Hospital Hastanesi
  • Özel Avrupa Şafak Hastanesi
  • Özel Bağcılar Medlife Hastanesi
  • Özel Doğa Hospital
  • Özel İstanbul Şafak Hastanesi
  • Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri
  • Refik Arslan Sağlik Hizmetleri
  • Reyap Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi
  • Silivri Kolan Hastanesi
  • Yonca Sağlık Hizmetleri
  • Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi
  • GMZ Sağlık Hizmetleri
  • Özel Reyap İstanbul Hastanesi
  • Özel TRG Hospitalist Hastanesi
Sağlık Bakanlığı, bebekleri öldüren çeteyle iş birliği yapan 19 hastane için harekete geçti
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (44)

Bülent Çoban Izol:

ceteyle calısan hastaneleri kapatilmasi lazım bakanın hastanesi kapatilması lazim birdaha mal sahibi hastane acmamak şartıyla ömürboyu icerde cıkmayacak

197
5
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VATANDAŞ:

%0,1 domuz eti koyanı ifşalıyorsunuz ya paylaşınisimlerini, bunu da görsünler.

109
10
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İbrahim Demirel:

Hastaneler kapatılmasın, devletin himayesi altına girsin. Suçlulara önce 1000 kırbaç, devamında ise idam. Bir müsibet bin nasihat dan iyidir demişler. Bu milleti islah etmeyi bilmiyorsunuz.

102
5
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Cengiz Tuğlu:

Günaydın diyelim o zaman.

102
5
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ZİYA BAŞKAN:

insanlar yıllarca mücadele ediyor para harcıyor bebek sahibi olmak için hepsini atsın gitsin

92
0
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huseyin eskin:

Az daha dursalardı da SGK'yı biraz dahha dolandırsalardı. Erken olmadı mı?

76
3
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H G:

Bunlar zenginleri sever. Fakir bunu yapsa yer yerinden oynardı. En fazla sembolik para cezası ve faaliyete devam. 3.dünya ülkelerinde bile bu olaylar yaşanmıyor. Sorumlu belli de ülkece üç maymunu oynama hali mevcut...

45
1
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Ceyhan Karagöz:

En küçük bir şeyde basın açıklaması yapan sağlıkçılar nerede gören var mı yazıklar olsun

36
1
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black Diamond:

sağlıklı bebeğimizi van hayat hayat hastanesi yeni doğan servisinden zorla aldık vermiyorlardı gereksiz yere tahlil yaparak devletten para alıyorlar. oranında denetilmesini istiyorum.

34
0
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Adam olacak çocuk:

Hepsi Instagram hesabindaki gönderileri yoruma kapatmış..

21
0
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