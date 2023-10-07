RTÜK Üyesi Taşcı, RTÜK Toplantısında Tonikli Kahve Tarifi Veren Programa Ceza Kesilmeye Çalışıldığını Anlattı: Tonikte Sıkıntı Yok, İşin İçine Cin...

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, Marmaris’te düzenlenen medya çalıştayında, RTÜK’ün tonikle kahve yapımının gösterildiği programa ceza vermeye çalıştığını aktararak, “Bir gün kurul toplantısına İngiltere’den uyarlanmış bir program geldi. Programın özü şu, tonik ile kahve yapımı. Tonik ile kahve yapılacak. Onun tarifini veriyor. Rapor şundan gelmiş, alkole teşvik. Dedim ki ‘Arkadaşlar, kahvede zaten sorun yok. Tonik de içki değil’. ‘Hayır’ dediler, muhalefetten geldiği için yanıltıyor muyum diye, kuşkuyla. ‘Tonikte sıkıntı yok, işin içine cin girerse sıkıntı. Hem Türkiye’ye hem dünyaya rezil olursunuz. Bu raporu alın geri götürün’ dedim. ‘Biz bunu bir araştıralım’ dediler ve o dosyayı aldılar, bir daha da gelmedi. İşin daha trajik tarafı şuydu. Hatırlayın, pandamı döneminde bir yerlerde hekimler açıkladı, tonikin pandemide kurucuyu özelliği olduğu yazılıp, çizilince bizim toplantılarımızda tonik dağıtılmaya başladı” diye konuştu.

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, Marmaris'te düzenlenen medya çalıştayında, RTÜK'ün tonikle kahve yapımının gösterildiği programa ceza vermeye çalıştığını aktararak, "Bir gün kurul toplantısına İngiltere'den uyarlanmış bir program geldi. Programın özü şu, tonik ile kahve yapımı. Tonik ile kahve yapılacak. Onun tarifini veriyor. Rapor şundan gelmiş, alkole teşvik. Dedim ki 'Arkadaşlar, kahvede zaten sorun yok. Tonik de içki değil'. 'Hayır' dediler, muhalefetten geldiği için yanıltıyor muyum diye, kuşkuyla. 'Tonikte sıkıntı yok, işin içine cin girerse sıkıntı. Hem Türkiye'ye hem dünyaya rezil olursunuz. Bu raporu alın geri götürün' dedim. 'Biz bunu bir araştıralım' dediler ve o dosyayı aldılar, bir daha da gelmedi. İşin daha trajik tarafı şuydu. Hatırlayın, pandamı döneminde bir yerlerde hekimler açıkladı, tonikin pandemide kurucuyu özelliği olduğu yazılıp, çizilince bizim toplantılarımızda tonik dağıtılmaya başladı" diye konuştu.

CHP, Marmaris Belediyesi ve basın meslek örgütlerinin işbirliği ile Muğla'nın Marmaris ilçesinde otelde düzenlenen "Anadolu Buluşmaları Yerel Medya Çalıştayı 2023" bugün başladı. Çalıştaya Türkiye'nin dört bir yanından 300'e yakın basın mensubunun yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, eski CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, RTÜK üyeleri İlhan Taşcı ve Tuncay Keser, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Kıvanç El, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Kenan Şener, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Cem Kaytan, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkan Yardımcısı Hüsniye Karakoyun katıldı.

Çalıştayın "Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Denetimi" başlıklı bölümünde RTÜK üyesi İlhan Taşcı konuştu. Taşcı, RTÜK'ün Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin uyum sürecine en önemli fasıllarından biri olduğunu ancak bu iktidar döneminde "İnfaz Kurumu"na dönüştüğünü söyleyerek, "Aslında özgürce yayın yapılabilme ortamını sağlaması gerekiyor RTÜK'ün. Eğer o ortamı hazırladıktan sonra özgürce yayın yapılamıyorsa, denetim mekanizmasının devreye girmesi gerekirken, tam tersine RTÜK hiçbir şekilde düzenleyici otorite olma özelliğini kullanmıyor, şu anki siyasi iktidarın tam da işine gelen durum" dedi.

"İKTİDARI ÖVENLER VE ELEŞTİRENLER"

Taşcı, RTÜK'ün "iktidarı övenler ve eleştirenler" olmak üzere iki kriter belirlediğini ve denetlediği 1500 radyo ve televizyon arasında böyle bir ayrım yaptığını ifade ederek, "Biz biliyoruz ki doğrudan doğruya saraya bağlı bir yapı ile karşı karyıyayız. 1500 televizyon var, bunları izlemekle görevli 1591 uzman var… Şu anda özellikle mevcut başkan döneminde yeni bir sistem geliştirildi. Raporlar geliyor kurula, tabii ki herkes kendi düşüncesini ifade ediyor. 9 kişilik heyette müzakere varsa şunun ortaya çıkması gerekirdi. Gelen raporlardan kurula gelerek Buna yaptırıman gerek yoktur denilerek gönderilen sayısı sıfır. 1 Ocak 2023- 5 Ekim 2023 tarihleri arasında 38 ceza vermiş. Eleştiren kanallara. Burada 38 ceza var, öbür tarafa bakıyorsunuz 1 ceza var. O da Beyaz TV'ye. O da çok açık bir ihlaldi, RTÜK bile kurtaramadı onları" diye konuştu.

"RTÜK'E ABONE OLMUŞLAR GİBİ CEZA KESİYOR"

Taşcı, RTÜK'ün her hafta KRT, Halk TV, TELE 1, Fox TV ve Flash TV'ye ceza kesmen için toplandığını vurgulayarak, "RTÜK her hafta abone olmuşlar gibi sürekli ceza kesiyor. 5 kanal dışında ceza alan da yok" dedi. Taşcı, 1 Ocak'tan 5 Ekim'e kadar kesilen cezaların 44 milyon 800 bin lira olduğunu kaydederek, "Özgün yayıncılık yapamaya çalışan televizyon kanalları için çok ağır bedeller. Bunun altından kalkılabilmesi çok mümkün gözükmüyor" diye ekledi.

Taşcı, RTÜK'te yaşanan trajikomik bir olayı da anlatarak, şunları söyledi:

"Bir gün kurul toplantısına İngiltere'den uyarlanmış bir program geldi. Programın özü şu, tonik ile kahve yapımı. Tonik ile kahve yapılacak. Onun tarifini veriyor. Rapor şundan gelmiş, alkole teşvik. Dedim ki 'Arkadaşlar, kahvede zaten sorun yok. Tonik de içki değil'. 'Hayır' dediler, muhalefetten geldiği için yanıltıyor muyum diye, kuşkuyla. 'Tonikte sıkıntı yok, işin içine cin girerse sıkıntı. Hem Türkiye'ye hem dünyaya rezil olursunuz. Bu raporu alın geri götürün' dedim. 'Biz bunu bir araştıralım' dediler ve o dosyayı aldılar, bir daha da gelmedi. İşin daha trajik tarafı şuydu. Hatırlayın, pandamı döneminde bir yerlerde hekimler açıkladı, tonikin pandemide kurucuyu özelliği olduğu yazılıp, çizilince bizim toplantılarımızda tonik dağıtılmaya başladı."