Kız Kulesi yıkıldı mı? İstanbul'un sembol yapısının son görüntüleri tartışma yarattı

İstanbul'un sembol yapılarından biri olan Kız Kulesi'nin restorasyon halindeki son görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan bir videoda Kız Kulesi'nin arkasından geçen vapurun dahi gözükmesi bazı kullanıcılar tarafından sembol yapının yıkılarak yeniden yapıldığı şeklinde yorumlandı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ise Kız Kulesi'nin depreme dayanıklı olmadığına dikkat çekerek, restorasyon çalışmalarının 2022 yılı sonunda biteceğini ifade etti.

İstanbul'un siluetiyle özdeşleşmiş olan Kız Kulesi'nde Eylül 2021'den bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen restorasyon çalışması devam ediyor.

SON GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Restorasyon halinde olan Kız Kulesi'nin son görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Paylaşımın bir videoda kız kulesinin arkasındaki bir geminin geçişinin restorasyon halinde olan yapının içinden görünmesi tartışmalara neden oldu

İDDİALAR SONRASI AÇIKLAMA GELDİ

Bazı kullanıcılar kız kulesinin tamamen yıkılıp yenisinin yapıldığını iddia ederken, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 1940'lı yıllardaki kız kulesinde yaşanan yangın sonrası yapılan betonarme eklentiye ve yapının depreme dayanıklı olmadığına dikkat çekilerek 2022 yılı sonunda çalışmaların biteceğini ifade edildi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama:

"1940'lı yıllarda kız kulesinde yaşanan yangın sonrasında yapılmış olan betonarme eklenti, alanında uzman isimler olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı, Han Tümertekin, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet üniversitesi tarafından hazırlanan yapının depreme karşı dayanımının olmadığına ilişkin raporlar ve yine danışman hocalarımızın kontrollüğünde hazırlanan projeler doğrultusunda evrensel koruma ilkelerine bağlı kalarak külah kısmı yapıdan uzaklaştırılmakta, özgün malzemesine uygun olarak yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup 2022 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır. Restorasyona ve Kız Kulesine ilişkin tüm belgeler ve gelişmeler https://kizkulesi.com/ sitesinden tüm halkımızla paylaşılmaktadır."

İşte Kız Kulesi'nin son görüntüleri:

Sosyal medyada gündem olan görüntüler hakkında bazı paylaşımlar: