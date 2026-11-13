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Osman Kavala'nın avukatlarının yaptığı başvuruya mahkemeden ret

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Osman Kavala'nın avukatlarının yaptığı başvuruya mahkemeden ret
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9 senedir Silivri Cezaevi'nde bulunan Gezi Davası hükümlüsü Osman Kavala'nın avukatlarının, AİHM tarafından verilen tahliye ve yeniden yargılama kararının uygulanması için, üst mahkemeye yaptığı itiraz reddedildi. Üst mahkeme, "iç hukuk yollarının tükenmemiş olmasını" gerekçe olarak gösterdi.

Gezi Davası'nda "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 9 yıldır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Osman Kavala ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

KAVALA'NIN AVUKATLARINDAN YENİ BAŞVURU

Kavala'nın avukatları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından verilen tahliye ve yeniden yargılama kararının uygulanması için, Gezi Davası'na bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı başvurunun reddedilmesinin ardından yeniden harekete geçti.

ÜST MAHKEME DE REDDETTİ

Üst mahkemeye başvuran avukatların yine beklediği kararı alamadı. Üst mahkeme de  "iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması" gerekçesiyle kararı reddetti.

Kaynak: Haberler.com
★ Okurların en beğendiği yorum
mücahid:Osman kavala ve solcu ateist tayfa ,gezi olaylarında hükümete kafa tutarken iyimiydi???avrupa ya güveniyorlardı ama istedikleri olmayınca,başladılar…
Tüm yorumlar (4)
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarımücahid:★ Okurların en beğendiği

Osman kavala ve solcu ateist tayfa ,gezi olaylarında hükümete kafa tutarken iyimiydi???avrupa ya güveniyorlardı ama istedikleri olmayınca,başladılar ağlamaya???biz ne suç işledik demeye??

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Haber YorumlarıAkın Tosunoğlu:

asın bu vatan hainini

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Haber Yorumlarımekarak3.8:

Yok öyle ajan olarak gelip ülkemi karıştırıp sonra da elini kolunu sallayarak gideceksin tam olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü anlayamadı bunlar.

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Haber Yorumlarıhsncelik10711071:

İdam şart bu vatan hainlerini çıkarmak için her yolu deniyorlar. En son kaçıracaklar bu gidişle.

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