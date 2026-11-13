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Sarıgül operasyonundaki belediye başkanının kim olduğu ortaya çıktı

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Sarıgül operasyonundaki belediye başkanının kim olduğu ortaya çıktı
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Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik kara para aklama soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden birinin eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar olduğu öne sürüldü. Gazeteci Barış Yarkadaş, yurt dışında bulunan Hazinedar ile görüştüğünü belirterek açıklamalarını aktardı. Türkiye'ye döneceğini söyleyen Hazinedar, "Mustafa Sarıgül ile tek kuruşluk bir ticari ilişkim yok. Benim veremeyecek bir hesabım yok" dedi.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik kara para aklama soruşturmasında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi; operasyonda 5'i kadın 15 şüpheli yakalanırken 2 kişi aranıyor.
  • Hakkında gözaltı kararı bulunan ve yakalanamayan kişilerden birinin eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar olduğu öne sürüldü; Hazinedar'ın yurt dışında bulunduğu belirtildi.
  • Murat Hazinedar, Mustafa Sarıgül ile tek kuruşluk ticari ilişkisi olmadığını ve Sarıgül'ün avukatı olmadığını, ülkesine döneceğini açıkladı.

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 5'i kadın 15 şüpheli yakalanırken, 2 kişinin aranmasına devam edildiği bildirildi.

Murat Hazinedar

FİRARİ OLDUĞU BELİRTİLEN İSİMLERDEN BİRİ MURAT HAZİNEDAR

Hakkında gözaltı kararı bulunan ve henüz yakalanamayan kişilerden birinin eski bir ilçe belediye başkanı olduğu bilgisi üzerine gözler bu isme çevrildi.

Gazeteci Barış Yarkadaş, söz konusu kişinin eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar olduğunu öne sürdü.

Hazinedar'ın yurt dışında bulunduğunu belirten Yarkadaş, kendisiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

"ÜLKEME DÖNECEĞİM, VEREMEYECEK HESABIM YOK"

Barış Yarkadaş'ın aktardığına göre Murat Hazinedar, hakkında gözaltı kararı verilmesine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Ülkeme döneceğim. Polis sabah ikametime gitmiş. Benim veremeyecek bir hesabım yok. Daha önce de 400 yılla yargılandım. Mustafa Sarıgül ile tek kuruşluk bir ticari ilişkim yok. Kamuoyunun bildiğinin aksine avukatı da değilim. Biraz sonra kamuoyuna ayrıntılı bir açıklama da yapacağım."

"SARIGÜL'ÜN AVUKATI DA DEĞİLİM"

Mustafa Sarıgül ile herhangi bir ticari ilişkisinin bulunmadığını özellikle vurgulayan Hazinedar, kamuoyunda bilinenin aksine Sarıgül'ün avukatlığını da yapmadığını söyledi.

Gazeteci Barış Yarkadaş, görüşmenin ardından Hazinedar'ın kendisine geniş kapsamlı yazılı bir açıklama gönderdiğini de belirtti. Ancak söz konusu açıklamanın ayrıntıları henüz aktarılan bilgiler arasında yer almadı.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSelami KARAGÜLLE:

Bekleyin gelir belki

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