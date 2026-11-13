7 elmaya servet ödendi! Açık artırmada 31 bin 500 liraya satıldı

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Japonya’nın Hokkaido eyaletinde düzenlenen açık artırmada 7 elma, yaklaşık 31 bin 500 liraya alıcı buldu. Özel olarak yetiştirilen elmalar, geçen yılki rekor fiyatla aynı seviyede satıldı.

7 ELMA 100 BİN YENE SATILDI

Nanae kasabasında yetiştirilen ve “Nanamitsuki” markasıyla satılan özel üretim elmalar, Hakodate’deki bir halde düzenlenen yılın ilk müzayedesinde satışa çıkarıldı. En yüksek teklifi alan 7 elma, 100 bin yene (yaklaşık 31 bin 500 lira) satıldı. Böylece geçen yılın fiyat rekoru bir kez daha tekrarlandı.