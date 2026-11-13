7 elmaya servet ödendi! Açık artırmada 31 bin 500 liraya satıldı

7 elmaya servet ödendi! Açık artırmada 31 bin 500 liraya satıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Japonya’nın Hokkaido eyaletinde yetiştirilen “Nanamitsuki” markalı 7 özel üretim elma, Hakodate şehrindeki halde düzenlenen yılın ilk müzayedesinde 100 bin yene (yaklaşık 31 bin 500 lira) satıldı. Satışla geçen yılın fiyat rekoru yeniden tekrarlandı. Elmaların sahibi toptancı firmanın temsilcisi, “Bu elmaların tadı bal gibi” dedi.
- Japonya'nın Hokkaido eyaletindeki Hakodate halinde düzenlenen yılın ilk açık artırmasında 7 özel üretim elma 100 bin yene (yaklaşık 31 bin 500 lira) satıldı.
- Nanae kasabasında yetiştirilen "Nanamitsuki" markalı elmaların satış fiyatı geçen yılki rekor seviyeyle aynı oldu.
- Shinhakodate Tarım Kooperatifi'ne göre bu yılki elmalar, tayfunlar nedeniyle zarar gören geçen yılki ürüne kıyasla daha iri ve iyi durumda.
Japonya’nın Hokkaido eyaletinde düzenlenen açık artırmada 7 elma, yaklaşık 31 bin 500 liraya alıcı buldu. Özel olarak yetiştirilen elmalar, geçen yılki rekor fiyatla aynı seviyede satıldı.
7 ELMA 100 BİN YENE SATILDI
Nanae kasabasında yetiştirilen ve “Nanamitsuki” markasıyla satılan özel üretim elmalar, Hakodate’deki bir halde düzenlenen yılın ilk müzayedesinde satışa çıkarıldı. En yüksek teklifi alan 7 elma, 100 bin yene (yaklaşık 31 bin 500 lira) satıldı. Böylece geçen yılın fiyat rekoru bir kez daha tekrarlandı.
“BU ELMALARIN TADI BAL GİBİ”
Elmaların sahibi olan toptancı firmanın temsilcisi Yuji Sotozaki, “Bu elmaların tadı bal gibi ve gerçekten çok güzeller. Satışına denk gelirseniz mutlaka tadına bakın” dedi.
Shinhakodate Tarım Kooperatifi’nden yapılan açıklamada ise bu yılki elmaların, meyvelerin büyük kısmının tayfunlar nedeniyle zarar gördüğü geçen yıla göre daha iri olduğu ve iyi durumda bulunduğu belirtildi.
ALICILAR FİYATLARI REKLAMDA KULLANIYOR
Japonya’da özel olarak yetiştirilen yüksek kaliteli meyveler, yılın farklı dönemlerinde düzenlenen açık artırmalarda satışa çıkarılıyor. Alıcılar, verdikleri yüksek fiyat tekliflerini reklam ve tanıtım faaliyetlerinde kullanıyor.
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