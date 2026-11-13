Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor! Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı?

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Fon soruşturması kapsamında hakkında ortaya atılan iddiaların ardından istifası istenen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun görevinden ayrıldığını duyurmasıyla gözler Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan'a çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arıcan'ın da istifasını istediği öne sürüldü.

ZAMANLAMA MANİDAR

BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, fon soruşturmasıyla ilgili hakkında ortaya atılan iddiaların ardından görevinden istifa ettiğini duyurdu. Kavcıoğlu'nun ayrılık kararı, yardımcısı Muhammed Erişen ile iki daire başkanının tutuklanmasının ardından geldi.

SIRA ERİŞAH ARICAN'DA MI?

Kavcıoğlu'nun istifasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden ayrılmasını istediği tek ismin Kavcıoğlu olmadığı ileri sürüldü. İddiaya göre; Erdoğan, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan'ın da istifasını istedi. Arıcan'ın ise görevinden ayrılmaya direnerek kendisini anlatmaya çalıştığı öne sürüldü. Arıcan'ın önümüzdeki günlerde görevden alınabileceği de iddialar arasında yer aldı.

VARANK'IN PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Kavcıoğlu'nun görevinden ayrılmasının ardından AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın yaptığı açıklama dikkat çekti. Varank'ın isim vermeden yaptığı paylaşımın Kavcıoğlu ve Arıcan'a yönelik olduğu yorumları yapıldı. Varank paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İnsan hala neye hayret ediyor biliyor musunuz? Sorumluluğu olanların; İsmail Saymaz, Gülay Kömürcü gibi muhalif isimleri müzik kutusu gibi kullanarak sorumluluktan kurtulabileceklerini düşünmeleri... Zannediyorlar ki Türkiye, sosyal medyaya, köşe yazılarına bakarak yönetiliyor."

ŞAMİL TAYYAR: DİĞER İSİM DE YAKINDA AFFINI İSTER

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar da Kavcıoğlu'nun istifasının ardından yaptığı açıklamada, kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla alındığını öne sürdü. Daha önce iki kritik ismin görevden ayrılacağını söylediğini hatırlatan Tayyar, ikinci ismin de yakında görevinden ayrılmasını beklediğini belirtti.

Tayyar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, görevinden affını istedi. Biliyoruz ki 'af' talebi, Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine gündeme geldi. Soruşturmanın selameti açısından olması gereken buydu. Hatırlarsanız alınacak iki 'kritik' isimden söz etmiştim, kısa süre önce. Biri Kavcıoğlu'ydu, gerçekleşti. Diğer isim de yakında affını ister diye umuyorum. Defalarca ifade ettik, Cumhurbaşkanımız neşteri derine indiriyor."

Kaynak: Haberler.com