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Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maç programı 1, 2 ve 3 Aralık için açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maç programını duyurdu. 1, 2 ve 3 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların saat ve stat bilgileri açıklanan programda yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunun programı duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1-2-3 Aralık tarihlerinde oynanacak maçların programı şu şekilde:

1 Aralık Salı:

13.00 Gemlik Sümerbey-Çaykur Rizespor (Gemlik Atatürk)

13.30 Manisa FK-Sebatspor (Manisa 19 Mayıs)

13.30 Bandırmaspor-Ankaraspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Eminevim Ümraniyespor (11 Nisan)

15.00 Balıkesirspor-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)

15.30 Gaziantep FK-Aliağa Futbol (Gaziantep)

18.00 Isbaş Isparta 32-Corendon Alanyaspor (Isparta Atatürk)

20.30 Karabük İdmanyurdu-TÜMOSAN Konyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

2 Aralık Çarşamba:

13.00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Erzurumspor FK (Kahramanmaraş Merkez)

13.30 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Mardin 1969 (Aktepe)

13.30 Ekenler Beton Sivasspor-Muğlaspor (4 Eylül)

13.30 KCT 1461 Trabzon FK-SMS Grup Sarıyer (Ortahisar Yavuz Selim)

13.30 Silivrispor-Bursaspor (Silivri Müjdat Gürsu)

13.30 Adana 01 FK-Turka Esenler Erokspor (Ali Hoşfikirer)

13.30 Batman Petrolspor-Malatya Yeşilyurtspor (Batman)

14.00 Eskişehir Anadoluspor-Samsunspor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)

15.00 Antalyaspor-Bursa Yıldırımspor (Antalya)

15.00 Orduspor 1967-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (19 Eylül)

15.00 Bodrum FK-Eskişehirspor (Bodrum İlçe)

15.00 Erzincan Futbol Yatırımları-Orfa Yapı Pendikspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

15.30 Karacabey Belediyespor-Arca Çorum FK (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

18.00 Kocaelispor-Serikspor (Kocaeli)

20.30 Amed Sportif Faaliyetler-Karşıyaka (Diyarbakır)

3 Aralık Perşembe:

13.00 Bitlis 1916-Kasımpaşa (Eren)

15.30 Eyüpspor-Muşspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

18.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)

20.30 Göztepe-Açıkalın Erciyes 38 (Isonem Park Gürsel Aksel)

Kaynak: AA
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