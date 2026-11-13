Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın kazancı ortaya çıktı! Rakam dudak uçuklattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın kazancı ortaya çıktı! Rakam dudak uçuklattı
Güncelleme:
2 yorum · Sen de yaz
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi "Uzak Şehir"de Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal'ın kazancı dikkat çekti. Ünlü oyuncunun bölüm başına 1 milyon TL, aylık ise 4 milyon TL kazandığı öne sürüldü. Dizide Cihan karakterini canlandıran Ozan Akbaba'nın aldığı iddia edilen ücretle arasındaki fark da dikkat çekti.

  • "Uzak Şehir" dizisinde Alya karakterini canlandıran Sinem Ünsal'ın bölüm başına 1 milyon TL kazandığı öne sürüldü.
  • Aynı dizide Cihan Albora karakterini oynayan Ozan Akbaba'nın bölüm başına 1,5 milyon TL aldığı iddia edildi.
  • İddia edilen ücretlere göre aylık kazançlar Ünsal için 4 milyon TL, Akbaba için 6 milyon TL olarak hesaplandı.

Kanal D'nin sevilen dizisi "Uzak Şehir"de Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal, bu kez oyunculuk performansıyla değil, kazancıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncunun bölüm başına 1 milyon TL aldığı öne sürülürken, aylık kazancının ise 4 milyon TL'yi bulduğu iddia edildi.

BÖLÜM BAŞINA 1 MİLYON TL İDDİASI

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Uzak Şehir" dizisinin başrol oyuncularının kazançları merak konusu oldu. Dizide Alya karakterini canlandıran Sinem Ünsal'ın bölüm başına 1 milyon TL aldığı öne sürüldü.

Dizinin bir diğer başrol oyuncusu Ozan Akbaba'nın ise Cihan Albora karakteri için bölüm başına 1,5 milyon TL kazandığı iddia edildi.

AYLIK KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

Haftada bir bölüm yayınlanan dizide Sinem Ünsal'ın aldığı öne sürülen ücret üzerinden yapılan hesaplama, oyuncunun aylık kazancını da ortaya koydu.

Bölüm başına 1 milyon TL aldığı iddia edilen Ünsal'ın, dört bölüm yayınlanan bir ayda toplam 4 milyon TL kazandığı hesaplandı.

OZAN AKBABA İLE ARASINDA 500 BİN TL FARK VAR

Ortaya atılan rakamlara göre Ozan Akbaba'nın bölüm başına kazancı, Sinem Ünsal'ın ücretinden 500 bin TL daha fazla.

İddia edilen ücretler üzerinden hesaplandığında Akbaba'nın dört bölümlük aylık kazancı 6 milyon TL'ye, Ünsal'ınki ise 4 milyon TL'ye ulaşıyor.

Ancak iki oyuncunun kazançlarına ilişkin rakamlar henüz resmî olarak doğrulanmadı.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı! Cep telefonu yasağı getirildi

Ev hapsindeyken talimat verdi, 19 işçiye mezar olan fabrika karıştı
İstanbul'da fuhuş çetesine baskın! Kadınlara yaptıkları kan dondurdu

Önce sevgili olmuşlar, sonra hayatlarını kabusa çevirmişler
Doğum anını bile canlı yayınladılar! 100 bin kişi izledi, hediye yağdı

Doğum anını bile canlı yayınladılar! 100 bin kişi izledi, hediye yağdı
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıŞevki Mutlu:

çok uçuk rakamlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Bunlar bu parayı kazanırken, bunlar için tv camına yapışanlar 30.000 e ay sonunu getirmeye çalışıyor müstahak bize ..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gençlik nereye gidiyor? Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay

Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay
TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı

TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
Microsoft'ta büyük erişim sorunu! Outlook ve Teams hizmetleri etkilendi

Milyonlar bilgisayar başındayken olanlar oldu
Zuhal Olcay'dan eski eşi Haluk Bilginer'e manidar yanıt! 'Türk sineması' vurgusu dikkat çekti

Haluk Bilginer'e eski eşinden manidar yanıt! Tek cümlesi dikkat çekti
Çetelerin elinden stadyumu aldılar! İçeri girince korkunç manzarayla karşılaştılar

Çetelerin elinden stadyumu aldılar! İçeri girince korkunç manzarayla karşılaştılar
Çamura basmamak için attığı adım felaket oldu! Boğaziçi öğrencisi bina boşluğuna düştü

Çamura basmamak için attığı adım felakete döndü! Yoğun bakımda
Galatasaray'da Osimhen müjdesi! Beşiktaş derbisi için karar verildi

Galatasaray taraftarının yüzünü güldürecek haber geldi!
Bir neslin hafızasına kazınmıştı! MSN'nin efsane kızı yeniden konuşuluyor

Yıllarca herkes onu merak etti! MSN'nin gizemli kızı kim?