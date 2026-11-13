116 suçtan aranan çete elebaşı Sercan Sayal adliyeye sevk edildi

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Uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’dan Türkiye’ye getirildi. Sayal, İzmir’deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YUNANİSTAN’DA YAKALANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) başkanlıkları, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda çalışma yürütüldü. Çalışmalar sonucunda Sayal, Yunanistan’da yakalandı.

Yeni nesil organize suç örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen Sayal, “tasarlayarak öldürme”, “kasten öldürme”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli yağma” ve “silahla yağma” suçlarından kırmızı bültenle aranıyordu.

TÜRKİYE’YE İADE EDİLDİ

116 suçtan aranan Sayal, Türk Hava Yolları’nın (THY) TK1844 sefer sayılı uçağıyla dün Türkiye’ye getirildi. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan Sayal, ardından İzmir’e götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan Sayal, bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı