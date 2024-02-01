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Rehine Krizinde Doğum Günü Kutlaması

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde P&G fabrikasında yaşanan rehine krizinde, doğum günü olan bir personel için kutlama yapıldığı görüntüler ortaya çıktı. Rehinelerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

REHİNE KRİZİNDE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Kocaeli'nin Gebze'de ilçesinde temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren ABD'li firma P&G'nin fabrikasında 7 kişinin silah ve üzerinde bomba düzeneğini andıran düzeneklerle 2 kişi tarafından rehin alındığı olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Rehin alınan kişilerden birinin doğum günü olması sebebiyle daha önceden hazırlık yapan iş arkadaşları, saldırganlardan doğum günü kutlamak için izin istedi. Saldırganların izin vermesi üzerine fabrika çalışanlarından birinin doğum günü kutlaması yapıldı. Daha önceden alınan pastaya koyulan mumlar üflenirken, arkadaşları doğum günü olan personeli kutladı. Videoda rehinelerin sağlık durumlarının da iyi olduğu görüldü.

Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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