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Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü

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Mersin'de görevli bir polis memuru, Tarsus'ta eşini boğarak, Adana'da kayınvalidesi ve kayınbabasının boğazını keserek, baldızını kalbinden bıçaklayarak, öğretmen kayınbiraderini ise kırsal alana götürerek öldürdüğü ortaya çıktı. Şüpheli, Osmaniye'ye de cinayet işlemeye giderken yakalandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde devriye ekiplerinde görevli polis memuru Mehmet Tehçi'nin (43) oğlu Ökkeş Berk Tehçi (15) bir yıl önce intihar etti. Mehmet Tehçi, oğlunun ölümünden eşini ve onun ailesini sorumlu tuttu. Bugün de Tehçi, sabah saatlerinde öğretmen kayınbiraderi İsmail Tehçi'yi etüt merkezinden alıp Kabasakal Mahallesi'nde kırsal alana götürerek öldürdü.

Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü

EŞİNİN BOĞAZINI BIÇAKLA KESİP ÖLDÜRDÜ

Mehmet Tehçi, daha sonra Mersin'in Tarsus ilçesine gelerek eşi Ferdane Tehçi'yi (37) boğazını bıçakla kesip öldürdü, ardından otomobil ile Adana'ya geldi. Burada kayınbabasının evine gelen Tehçi, kahvaltı yapan kayınbabası Yusuf ve kayınvalidesi Hüsne Tehçi'yi boğazlarını keserek, baldızı Semiha Tehçi'yi ise kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü

OSMANİYE'YE CİNAYET İŞLEMEYE GİDERKEN YAKALANDI

Daha sonra şüpheli, oğlunun intiharından sorumlu tuttuğu Osmaniye'de yaşayan akrabalarını da öldürmek üzere otomobille Osmaniye'ye doğru yola çıktı. Ancak sabah saatlerinde anne, baba ve kızlarının öldürüldüğü ortaya çıkınca polis hemen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin Osmaniye'ye gideceğini tahmin ederek yolda önlem aldı. Şüpheli Ceyhan Yılan Kale mevkiinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü. Cesetler ise otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.

Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü

"DÜNYA SENİNLE GÜZEL"

Bu arada Mehmet Tehçi'nin eşi Ferdana Tehçi'nin sosyal medya hesabından ailesinin fotoğrafını paylaşıp "Dünya seninle güzel hayatımın anlamı Mehmet Tehçi" yazıp, yaptığı paylaşım da ortaya çıktı. Fotoğrafta bir yıl önce intihar eden çocukları Ökkeş Berk, kızı Almina ve ismi öğrenilemeyen çocuklarının olduğu öğrenildi.

Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü

Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü

Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Güncel
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Yorumlar (38)

Haber YorumlarıÖzgürRuh:

Polis ve askerler her 6 ayda bir piskiyatri yada piskolog raporu almalıdır.

Yorum Beğen182
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Haber Yorumlarıhamza ergün:

Laik sistem insanda merhamet bırakmadı

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme112
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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Neler oluyor dünyada neler oluyor Türkiye’de Rabbim yardımcımız olsun akşam evden çıkınca acaba sağlıklı bir şekilde eve dönebilecek miyiz evdekileri sağlıklı bir şekilde bulabilecek miyiz diye düşünmeye başladık artık

Yorum Beğen113
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Haber YorumlarıMilliyetci Türk:

Ülkece psikolojimiz bozuldu

Yorum Beğen101
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Haber Yorumlarıbekir Peker:

Allah'ım sen bizleri ıslah eyle

Yorum Beğen97
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Haber YorumlarıErsin Ceylan:

İnsanlarımız ne hale geldi.

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMEMOLLİ null:

Bugün 2. aile vukuatı.

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Allah im sen bizi sevdiklerimizi koru bu ne abi ne oluyor böyle adana da 3 kişinin kafası kesilir polis katliam yapar

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıCumali Keleş:

böyle devam şeytanilerin sonu yaklaşıyor

Yorum Beğen28
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Haber YorumlarıUzman Yorumcu:

polislik eğitiminde iyi "öldürme" eğitimi almış..!

Yorum Beğen7
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