Pakistan'ın Peşaver Kentindeki Bir Camide Meydana Gelen Patlamada Ölenlerin Sayısı 88'e Yükseldi

PEŞAVER, 31 Ocak (Xinhua) -- Bir yetkilinin Salı günü Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver'de Pazartesi günü bir camiye düzenlenen bombalı intihar saldırısında ölenlerin sayısı 88'e yükseldi.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver'de bir camide meydana gelen patlamanın ardından insanlar bir yaralıyı hastaneye taşıyor, 30 Ocak 2023. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua)

PEŞAVER, 31 Ocak (Xinhua) -- Bir yetkilinin Salı günü Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver'de Pazartesi günü bir camiye düzenlenen bombalı intihar saldırısında ölenlerin sayısı 88'e yükseldi.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver'de bir camide meydana gelen patlamanın ardından bir çocuk bir hastane önünde göz yaşları döküyor, 30 Ocak 2023. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua)

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver'de bir camide meydana gelen patlamanın ardından insanlar bir yaralıyı hastaneye taşıyor, 30 Ocak 2023. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua)

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver'de bir camide meydana gelen patlamanın ardından insanlar bir yaralıyı hastaneye taşıyor, 30 Ocak 2023. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua)

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver'de bir camide meydana gelen patlamanın ardından yaralı bir kişi bir araçta oturuyor, 30 Ocak 2023. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua)