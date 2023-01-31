Pakistan'ın Peşaver Kentindeki Bir Camide Meydana Gelen Patlamada Ölenlerin Sayısı 88'e Yükseldi
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PEŞAVER, 31 Ocak (Xinhua) -- Bir yetkilinin Salı günü Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver'de Pazartesi günü bir camiye düzenlenen bombalı intihar saldırısında ölenlerin sayısı 88'e yükseldi.
PEŞAVER, 31 Ocak (Xinhua) -- Bir yetkilinin Salı günü Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver'de Pazartesi günü bir camiye düzenlenen bombalı intihar saldırısında ölenlerin sayısı 88'e yükseldi.
Kaynak: Xinhua / Güncel