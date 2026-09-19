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Berkan Kutlu yine çok uzaklardan attı, Kocaelispor 3 puana uzandı

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Berkan Kutlu yine çok uzaklardan attı, Kocaelispor 3 puana uzandı
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Süper Lig'in 6. hafta maçında Kocaelispor, sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 2-0 yendi. Yeşil-siyahlıların ilk golü Berkan Kutlu'nun uzak mesafeden çektiği şuttan geldi. Bu sezon ikinci golünü atan deneyimli oyuncu, Amedspor ağlarına da uzak mesafeden gol atmıştı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Kocaeli'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 2-0 kazandı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren müsabakada ikinci yarıya hızlı başlayan Kocaelispor'da ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Berkan Kutlu, uzak mesafeden çok sert  bir şut çıkardı. Kalecinin sahip olamadığı top ağlarla buluştu. Baskısını sürdüren ev sahibi ekip, 76. dakikada Agyei'nin golüyşe skoru 2-0'a taşıdı ve maçın sonucunu tayin etti.

BERKAN KUTLU UZAK MESAFELERİ SEVİYOR

Bu sezonki performansıyla dikkat çeken deneyimli orta saha Berkan Kutlu, Gaziantep FK ağlarına gönderdiği golle bu sezondaki 2. golüne ulaştı. Başarılı futbolcu, ligin ilk haftalarında oynanan Amedspor karşılaşmasında da yine ceza sahası dışından muazzam bir şutla ağları havalandırarak jeneriklik bir gole imza atmıştı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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