Organize suç operasyonunda yeni gelişme! 5 şüpheli tutuklandı

Organize suç operasyonunda yeni gelişme! 5 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da "yeni nesil suç örgütleri" ile bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin son bir hafta içinde "yakarak mala zarar verme" ve "silahla kasten yaralama" suçlarına karıştığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.
- Ankara'da yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı olduğu belirlenen 5 şüpheli tutuklandı.
- Şüphelilerin son bir hafta içinde yakarak mala zarar verme ve silahla kasten yaralama suçlarını işlediği belirlendi.
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.
Ankara'da suç örgütleriyle bağlantılı olduğu belirtilen 5 şüpheli tutuklandı.
YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİNE OPERASYON
Ankara'da suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "yeni nesil suç örgütleri" ile irtibatlı olduğu belirlenen şüphelileri takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin son dönemde gerçekleştirdiği eylemler mercek altına alındı.
1 HAFTADA PEŞ PEŞE SUÇLARA KARIŞTILAR
Soruşturma kapsamında 5 şüphelinin son bir hafta içerisinde "yakarak mala zarar verme" ve "silahla kasten yaralama" suçlarını işlediği belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
5 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI
Savcılık işlemlerinin ardından şüpheliler, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Hakimlik, 5 şüphelinin tamamı hakkında tutuklama kararı verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.