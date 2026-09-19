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Okan Buruk 2 bin 96 gün sonra kırmızı kart gördü

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Okan Buruk 2 bin 96 gün sonra kırmızı kart gördü
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Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, 72. dakikada kırmızı kart görerek oyun alanının dışına gönderildi. Deneyimli hoca, Süper Lig'de 2 bin 96 gün (5 yıl 8 ay 3 hafta 6 gün) sonra kırmızı kart gördü.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki dev randevuda Trabzonspor’a konuk olan Galatasaray, rakibine 4-0'lık skorla kaybetti.

OKAN BURUK KIRMIZI KART GÖRDÜ

Galatasaray'da deneyimli teknik direktör Okan Buruk, mücadelenin 72. dakikasında hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

2096 GÜN SONRA OYUNDAN ATILDI

Saha kenarındaki yoğun itirazları sonrası oyundan ihraç edilen tecrübeli çalıştırıcı, kariyerinde uzun zaman sonra bir ilki yaşadı. Okan Buruk, Süper Lig kulübesinde tam 2 bin 96 gün (5 yıl 8 ay 3 hafta 6 gün) sonra kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Yine göğsümüzü kabarttı!

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSebahittin Çelik:

Hakemler haftaya kendilerini affettirirler.

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