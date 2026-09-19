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77 yaşındaki adamdan iğrenç istismar! 12 yaşındaki çocuğu kaçırmaya kalktı

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77 yaşındaki adamdan iğrenç istismar! 12 yaşındaki çocuğu kaçırmaya kalktı
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ABD'nin Florida eyaletinde 77 yaşındaki Nelson Smart, okul otobüsü durağındaki 12 yaşındaki bir kız çocuğunu beyaz minibüsle okula götürme bahanesiyle uzaklaştırmaya çalıştığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Daha önce çocuklara yönelik cinsel suçtan hüküm giydiği belirtilen Smart hakkında savcılar ağır yaptırım talep ediyor.

Florida'da 77 yaşındaki bir kişi, 12 yaşındaki öğrenciyi okul otobüsü durağından uzaklaştırmaya çalıştığı iddiasıyla tutuklandı.

OKUL YETKİLİLERİ HEMEN İHBAR ETTİ

ABD'nin Florida eyaletindeki Polk County bölgesinde yaşanan olay, okul yetkililerinin yaptığı ihbarla ortaya çıktı. Yetkililer, 12 yaşındaki bir kız öğrencinin okul otobüsü durağında beklediği sırada bir kişinin kendisine yaklaştığını bildirdi. Şerifin açıklamasına göre, Nelson Smart isimli 77 yaşındaki adam, beyaz bir minibüsle öğrencinin yanına gelerek onu okula götürmeyi teklif etti.

KIZ ÇOCUĞU TEKLİFİ REDDETTİ

Öğrenci, Smart'ın teklifini kabul etmeyerek durumu okul otobüs şoförüne anlattı. Otobüs şoförü de olayı okul yönetimine bildirdi. Bunun üzerine okul yetkilileri, durumu Şerif Ofisi'ne aktardı. Polis ekipleri soruşturma başlatarak Smart'ın kimliğini tespit etti ve şüpheliyi yakaladı.

ESKİ CİNAYET DEĞİL, CİNSEL SUÇ KAYDI DİKKAT ÇEKTİ

Yetkililer, Nelson Smart'ın daha önce çocuklara yönelik cinsel suçtan hüküm giydiğini açıkladı. Smart, insanları kandırma suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Söz konusu suçlama, Florida yasalarına göre ağır bir suç kapsamında değerlendiriliyor. Fox 13 news'te yer alan habere göre, şüpheli, 25 bin dolarlık kefaletle tutuklu bulunurken savcıların Smart'ın kalıcı olarak hapis cezası alması için girişimde bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Haberler.com
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