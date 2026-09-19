Haberler

Fenerbahçe'nin yıldızı Hakan Safi'ye çuvalla para vermiş

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'nin yıldızı Hakan Safi'ye çuvalla para vermiş
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin yıldızı Mason Greenwood hakkında transfer sürecine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Greenwood, seçim döneminde Hakan Safi'den aldığı 500 bin euroyu ön protokol süreci nedeniyle geri iade etti. İngiliz futbolcunun saha içindeki performansının yanı sıra transfer sürecindeki tavrı da gündeme geldi.

  • Mason Greenwood, Marsilya'dan 39 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer oldu.
  • Greenwood, seçim döneminde ön protokol imzaladığı için Hakan Safi'den aldığı 500 bin euroyu iade etti.
  • Greenwood, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 maçta 4 gol ve 3 asist yaptı.

Fenerbahçe'nin sezon başındaki en dikkat çeken transferlerinden biri olan Mason Greenwood ile ilgili yeni bir detay gündeme geldi.

Marsilya'dan 39 milyon euro bonservis bedeliyle sarı-lacivertli takıma katılan 24 yaşındaki futbolcunun, transfer sürecindeki tavrıyla da dikkat çektiği belirtildi.

"500 BİN EURO'YU İADE ETTİ"

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun 343 YouTube kanalındaki açıklamalarına göre Greenwood, seçim döneminde yapılan ön protokol nedeniyle Hakan Safi'den aldığı 500 bin euroyu geri verdi.

Hamzaoğlu, "Greenwood, seçim döneminde ön protokol imzaladığı için Hakan Safi’den aldığı 500 bin euro'yu iade etmiş" ifadelerini kullandı.

"ÇOK KARAKTERLİ BİR ÇOCUK"

Hamzaoğlu ayrıca Hakan Safi'nin Greenwood hakkında olumlu düşüncelere sahip olduğunu aktardı. Safi'nin, İngiliz futbolcu için "Greenwood çok karakterli bir çocuk, ilk golünden sonra da bana mesaj attı" dediği belirtildi.

FENERBAHÇE'DE ETKİLİ PERFORMANS

Mason Greenwood, Fenerbahçe formasıyla bu sezon takımın önemli hücum silahlarından biri oldu. İngiliz yıldız, sarı-lacivertli formayla çıktığı 12 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Galatasaray formalı taraftara Trabzon'da saldırı

Bunun adı resmen rezillik!
Ferdi Kadıoğlu forma giydi! Brighton Arsenal'i sahadan sildi

Ferdili Brighton Arsenal'i sahadan sildi
İsrail bağlantılı şebekeye yönelik dev operasyonda 201 gözaltı

İsrail bağlantılı şebekeye büyük darbe: 201 kişi gözaltında

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Büşra bebeği çadırdan aldı' denilen şüpheli serbest! Gözler Adli Tıp'a çevrildi

Kardeşler onu işaret etmişti! Hakkında karar verildi
Dedektörle arama yaptığı tarlasında hazine buldu

Bulduğu hazineyle hayatı kurtuldu

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Serdar Turhan ve Alper Öztürk gözaltına alındı

Tera ve Pusula yöneticilerine operasyon: 5 kişi gözaltında
Tutuklu Altunç Kumova'nın ifadesi: Hisse 60 kat yükseldi, anormallik sezdim ama müdahale edemezdim

Tutuklu patrondan dudak uçuklatan yükselişe yanıt: Anormallik sezdim ama...
Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi korkulan olmadı

Dev derbi öncesi korkulan olmadı!
Trabzon'da derbi öncesi korkutan görüntüler! Şehri su bastı

Korkutan görüntüler! Bir ilimiz geceyi böyle geçirdi
Adaya 100 koyun bıraktılar, 157 yıl sonra pişman oldular

Adaya 100 koyun bıraktılar, sonrasında olanlar inanılmaz