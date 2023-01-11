Öğrenciler, annesinin cenazesini kabul etmediği zihinsel engelli Zühal'in mezarını ziyaret etti

ELAZIĞ'da öğrenciler, 2 yıldır entübe olarak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren, annesi kabul etmeyince cenazesi mezarlık görevlilerince defnedilen ağır zihinsel engelli Zühal G.'nin (12) mezarını ziyaret ederek dua edip, karanfil bıraktı.

ELAZIĞ'da öğrenciler, 2 yıldır entübe olarak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren, annesi kabul etmeyince cenazesi mezarlık görevlilerince defnedilen ağır zihinsel engelli Zühal G.'nin (12) mezarını ziyaret ederek dua edip, karanfil bıraktı.

Kayseri'de, ağır zihinsel engelli olarak dünyaya gelen Zühal G., bir süre sonra Erzurum'a götürüldü. Zühal, Erzurum'daki bakımevi kapanınca da 2 yıl önce Elazığ'daki bakımevine nakledildi. Beslenme sorunu nedeniyle, kısa süre kaldığı bakımevinden özel hastaneye sevk edilen Zühal'in, midesinden PEG (Karın duvarından mideye tüp yerleştirilmesi) yöntemiyle beslenmesine devam edildi. İki yıldır entübe halde tedavi gören Zühal, önceki gün yaşamını yitirdi. İletişime geçilen, kızıyla aynı adı taşıyan annesi Zühal G., cenazeyi kabul etmedi. Bunun üzerine morgdan alınan cenaze, dün, Asri Mezarlık'ta görevlilerce kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

El Aziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Onur Şahin "Kimsesiz ve yetim olduğunu öğrendiğimiz kardeşimize bugün hocamız eşliğinde Kuran-ı Kerim okutup dualar ettik. Bu kardeşimize sahip çıktık. Kendisinin mekanının cennet olmasını diliyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz. Elazığlılar olarak her zaman kimsesiz kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.