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NİAGARA FALLS - ABD'de kutup soğukları - Niagara Şelaleleri kısmen dondu

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ABD ile Kanada sınırı arasında bulunan Niagara Şelaleleri, insan hayatında bir kez görülebilecek şiddetteki soğuklar nedeniyle kısmen buz tuttu.

ABD'nin kuzey eyaletlerinde kara ve hava taşımacılığında aksamalara neden olan şiddetli soğuk ve kar fırtınası, Niagara Şelalelerine ev sahipliği yapan Niagara Falls şehirlerinde de etkili oluyor.

1932'DE TAMAMI DONMUŞTU

Şelaleyi içinde barındıran parkın tamamının kar ve buzla kaplanması, Niagara'nın büyülü halini görmek isteyen birkaç turistin ziyaretine engel olamadı. 1932 yılındaki şiddetli kutup soğukları nedeniyle tamamının donduğu bilinen Niagara'nın tekrar donma ihtimaline karşı cep telefonlarıyla etrafı görüntüleyen doğa tutkunları, şelaleye karşı çekildikleri hatıra fotoğraflarının ardından buz tutan parktan temkinli adımlarla ayrıldı.

YABAN HAYATI TEHLİKEDE

Niagara Şelaleleri Parkı'nın yaban hayatını temsil eden en küçük üyelerinden siyah sincap ise açlık ve susuzluğunu civardaki her şeyin buzla örtülü olması nedeniyle eline aldığı bir kar parçasını kemirerek gidermeye çalıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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