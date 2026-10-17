Bu golü defalarca izleyeceksiniz! Irak'ta inanılmaz vuruş

Bu golü defalarca izleyeceksiniz! Irak'ta inanılmaz vuruşGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Irak Ligi'nde Tunuslu futbolcu Habib El-Usleti'nin ceza sahası dışından attığı muhteşem gol dikkat çekti. Uzak mesafeden yaptığı vuruşla ağları havalandıran futbolcunun golü, Puskas Ödülü'ne aday olabilecek güzellikte bulundu.
Irak Ligi'nde futbolseverlerin uzun süre unutamayacağı güzellikte bir gol atıldı. Tunuslu futbolcu Habib El-Usleti, ceza sahası dışından yaptığı olağanüstü vuruşla ağları havalandırdı.
CEZA SAHASI DIŞINDAN MUHTEŞEM GOL
Kaleye uzak mesafeden şut çeken El-Usleti, yaptığı etkileyici vuruşla takımına gol kazandırdı. Tunuslu futbolcunun golü, estetiğiyle dikkat çekti.
PUSKAS ÖDÜLÜ'NE ADAY GÖSTERİLECEK GÜZELLİKTE
El-Usleti'nin ceza sahası dışından kaydettiği gol, yılın en güzel gollerine verilen FIFA Puskas Ödülü'nü akıllara getirdi.
O şahane golden kareler;