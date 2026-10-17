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Bu golü defalarca izleyeceksiniz! Irak'ta inanılmaz vuruş

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Bu golü defalarca izleyeceksiniz! Irak'ta inanılmaz vuruş Haber Videosunu İzle
Bu golü defalarca izleyeceksiniz! Irak'ta inanılmaz vuruş
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Irak Ligi'nde Tunuslu futbolcu Habib El-Usleti'nin ceza sahası dışından attığı muhteşem gol dikkat çekti. Uzak mesafeden yaptığı vuruşla ağları havalandıran futbolcunun golü, Puskas Ödülü'ne aday olabilecek güzellikte bulundu.

Irak Ligi'nde futbolseverlerin uzun süre unutamayacağı güzellikte bir gol atıldı. Tunuslu futbolcu Habib El-Usleti, ceza sahası dışından yaptığı olağanüstü vuruşla ağları havalandırdı.

CEZA SAHASI DIŞINDAN MUHTEŞEM GOL

Kaleye uzak mesafeden şut çeken El-Usleti, yaptığı etkileyici vuruşla takımına gol kazandırdı. Tunuslu futbolcunun golü, estetiğiyle dikkat çekti.

PUSKAS ÖDÜLÜ'NE ADAY GÖSTERİLECEK GÜZELLİKTE

El-Usleti'nin ceza sahası dışından kaydettiği gol, yılın en güzel gollerine verilen FIFA Puskas Ödülü'nü akıllara getirdi. 

O şahane golden kareler;

Kaynak: Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıY. Selim:

güzel gol

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Haber YorumlarıNetherill:

güzelden biraz daha iyi sanırım.

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Haber YorumlarıEmre Gök:

Gol muhteşem ayakta alışa değer ama bu oyuncuya bu şekilde bir gol nasip olmaz bir daha

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Haber Yorumlarıoktyctn0635:

Gel hemen Galatasaray'da yarın başla.

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Haber Yorumlarıgüven elibol:

seneye fenerde

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