Bahadır Özgür, soruşturmanın gizliliğini ihlal suçundan adli kontrolle serbest bırakıldı

Bahadır Özgür, soruşturmanın gizliliğini ihlal suçundan adli kontrolle serbest bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Bahadır Özgür, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Soruşturmanın gizliliğini ihlal suçundan gözaltına alınan Özgür, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrolle serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bahadır Özgür, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Başsavcılıkça yürütülen soruşturmada "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçundan gözaltına alınan Özgür, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Özgür, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Kaynak: AA