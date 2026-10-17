Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Batman'da aynı mahallede bir gün arayla iki şüpheli ölüm

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'da aynı mahallede bir gün arayla iki şüpheli ölüm
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın bir gün arayla yaşanan iki şüpheli ölüm dikkat çekti. Çamlıtepe Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki bir genç ile 30 yaşındaki galerici, evlerinde ölü bulundu. Her iki olayda da intihar ihtimali üzerinde durulurken ölümlerin kesin nedenlerinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

  • Batman'ın Çamlıtepe Mahallesi'nde bir gün arayla 17 yaşındaki Muhammed Ö. ve 30 yaşındaki galerici Yusuf Yanaç evlerinde ölü bulundu.
  • 17 yaşındaki genç evinde hareketsiz halde bulunurken, 30 yaşındaki Yanaç sabah saatlerinde evinde silahla vurulmuş halde bulundu.
  • Her iki ölümle ilgili soruşturma başlatıldı ve ilk değerlendirmelerde intihar ihtimali üzerinde duruluyor.

Batman'ın Çamlıtepe Mahallesi'nde bir gün arayla yaşanan iki şüpheli ölüm, kentte dikkat çekti. Aynı mahallede yaşayan 17 yaşındaki bir genç ile 30 yaşındaki galerici evlerinde ölü bulundu. Her iki olayda da intihar ihtimali üzerinde durulurken ölümlerin kesin nedenlerinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

17 YAŞINDAKİ GENÇ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

İlk olayda, 17 yaşındaki Muhammed Ö. yaşadığı evde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Muhammed Ö.'nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

BİR GÜN SONRA 30 YAŞINDAKİ GALERİCİDEN ACI HABER GELDİ

İlk olaydan bir gün sonra aynı mahallede bir ölüm daha meydana geldi. Evli ve galericilik yaptığı öğrenilen 30 yaşındaki Yusuf Yanaç, sabah saatlerinde evinde silahla vurulmuş halde bulundu.

İhbar üzerine adrese sevk edilen ekiplerin yaptığı kontrolde Yanaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, ölümün meydana geldiği evde inceleme gerçekleştirdi.

HER İKİ OLAYDA DA İNTİHAR İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Bir gün arayla yaşanan iki ölümle ilgili soruşturmalar sürerken ilk değerlendirmelerde intihar ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Olayların kesin nedenlerinin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Otel sahibi kendi otelinde ölü bulundu! Ölümü şüpheli görüldü

Otel odasında şüpheli ölüm
Tıp tarihinde bir ilk! Muayene eden doktorlar bile inanamadı

Tıp tarihinde bir ilk
İşte Italiano'nun başarısının sırrı! Takımı gol attı, o sinirden bağırmaya başladı

Beşiktaş neden mi uçuşta? Cevabı bu görüntüde
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şevket Çoruh’tan Özgür Ozan sorusuna esprili yanıt: Öküz ölür, ortaklık bozulur

Rol arkadaşı soruldu! Şevket Çoruh: Öküz ölür, ortaklık bozulur
Sakarya'da heyelan evleri yuttu, 2 mahalle ile bağlantı kesildi

Korkutan görüntüler! Evleri yuttu, 2 mahalle ile bağlantı kesildi
Trump: İran'a mini nükleer bomba atabilirim

Trump'tan korkunç tehdit: Mini nükleer bomba atabilirim
Cezaevinden tahliye edilen Aleyna Kalaycıoğlu'ndan ilk görüntü

Cezaevinden böyle ayrıldı! Aleyna Kalaycıoğlu'ndan ilk görüntü
Komşu NATO'dan acil destek istedi! Türkiye'ye de üçlü ittifak teklifi

Komşu acil askeri destek istedi! Türkiye'ye de üçlü ittifak teklifi
Saçının marifetine bakın! Köylüler sıraya girdi

Yok böyle girişimcilik! Bu saçların marifetini duyan şaşıp kalıyor
Muhammed Salah'ın ablasına teklif yağıyor! Türk yatırımcılar sıraya girdi

Salah'ın ablasına teklif yağıyor! Türk yatırımcılar sıraya girdi