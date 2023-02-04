Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, personellerinin yüzünü yine güldürdü! Sürekli işçilerin maaşlarına yüzde 107 zam

Türkiye Belediyeler Birliği ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı arasında imzalanan işbirliği projesi kapsamında Japonya'da olan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yurda dönmez ilk iş belediyede görev yapan sürekli işçilerin maaş düzenlemesini yaptı. Başkan Asya, bu yıl için yüzde 107 artış yaptıklarını ifade ederek, bu ücretin çalışanlara hayırlı olmasını diledi.

Çalışanlarının hakkını koruma konusunda hassasiyetle davranan Belediye Başkanı Feyat Asya, bu yıl da maaş düzenlemesi ile personellerin yüzünü güldürdü. Porsor Ana Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi konferans salonunda çalışanlarla bir araya gelen Başkan Asya, 2023 yılı için belirledikleri ücreti kendileriyle paylaştı.

MAAŞLARA YÜZDE 107 ZAM

Yoğun katılımın olduğu programda konuşan Başkan Asya, bu yıl için sürekli işçilerin günlük yevmiyelerini 360 liraya çıkardıklarını, belirlenen bu tutar ile kadrolu işçilerle aradaki makasın kapandığının altını çizdi. Maaşlara yüzde 107 artış yapıldığını aktaran Başkan Asya, en düşük çalışanın 11 bin TL alacağını kaydetti.

EN DÜŞÜK MAAŞ 11 BİN TL

Başkan Asya konuşmasında, "Çeşitli programlara katılmak üzere farklı illerden belediye başkanlarımız ile birlikte Japonya'daydık. Sizlerin yeni yıl maaş artışlarını zamanında olması için yurda dönerken bazı programlarımızı iptal ettik. Çalışan kardeşlerimizin bu konuda mağdur olmaması için özen gösterdik. Cumhurbaşkanımızın bu yıl asgari ücrete yaptığı zam hepimizi mutlu etmiştir. Tabii sizler asgari ücrete bağlı çalışanlar değilsiniz. Buna rağmen ilgili arkadaşlarımızla birlikte belediyemiz imkanlarını da göz önünde bulundurarak asgari ücretin üzerinde bir ücret belirledik. Cumhurbaşkanımızın yıl içerisinde asgari ücrete güncelleme yapması halinde bizler de tutum üzerine gerekeni yapacağız. Bu kapsamda bu yıl için sürekli işçilerimizin günlük yevmiyelerini 360 liraya çıkararak kadrolu işçilerle aralarındaki makası kapattık. Bununla birlikte hiçbir çalışanımız 11 bin TL altında maaş almayacak. Yeni artışın tüm çalışan kardeşlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.