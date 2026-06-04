MSB: Yunanistan ve GKRY'nin Silahlanma Faaliyetleri Yakından Takip Ediliyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) silahlanma faaliyetleri ile askeri girişimlerinin yakından takip edildiğini belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin ve KKTC'nin güvenliğine yönelik gerekli tüm tedbirleri almaktadır" açıklamasını yaptı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Hava Kuvvetleri'nin 115'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle İzmir Çiğli'de bulunan 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda son 2 haftaki faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, Hava Kuvvetleri'nin kuruluşunun 115'inci yıl dönümünü bir kez daha kutladıklarını belirterek, "115 yıllık köklü mirasıyla Türk Hava Kuvvetlerimiz; yüksek harekat kabiliyeti, nitelikli personeli, modern platformları, yerli ve milli savunma sanayimizin sağladığı ileri teknoloji imkanlarıyla semalarımızın kalkanı, geleceğimizin güvencesi olmaya devam etmektedir. Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' sözünden ilham alan Hava Kuvvetlerimizin caydırıcılığının ve etkinliğinin temel unsurlarından biri olarak; gök vatanımızın korunmasına büyük katkısı bulunan, üstlendiği görevler ile bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağlayan, hava gücümüzün temelini oluşturan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde kritik rol üstlenen Çiğli'de konuşlu 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda, Hava Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümü kapsamında 6-7 Haziran'da Gençlik ve Havacılık Festivali düzenlenecektir. Etkinlik ile katılımcılara, Türk havacılığının geldiği noktayı yakından görme fırsatı sunulması, gençlerin havacılık ve uzay alanlarına olan ilgilerinin artırılması, yerli ve milli savunma sanayi ile Türk Hava Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Öğrencilerimizin aileleri ile birlikte katılımına açık olan festivalde; hava, paraşüt ve paramotor gösterileri, personel kurtarma tatbikatı, statik uçak sergileri, simülatör deneyim alanları, özendirici uçuş faaliyetleri, konserler ve çeşitli kültürel etkinlikler yer alacak, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşları yapılacaktır" diye konuştu.

'2026'DA 99 TERÖRİST TESLİM OLDU'

Tuğamiral Aktürk, iki hafta boyunca 6 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu belirterek, "Hudutlarımızda 7'si terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 698 kişi yakalanmış, 4 bin 219 kişi ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar; teslim olan terörist sayısı 99'a ulaşmış, hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3 bin 860, engellenen kişi sayısı da 34 bin 389 olmuştur. Ayrıca, son iki hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 79 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, bölgesel ve küresel barış, güvenlik ve istikrara güçlü ve sürdürülebilir katkılar sunmaya devam ettiğini kaydeden Tuğamiral Aktürk, "Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı (Maritime Security Centre of Excellence-MARSEC COE) tarafından, 6'ncı Deniz Güvenliği Konferansı 9-10 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecektir. NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı (NCIA) sorumluluğunda, Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) alanında faaliyet gösteren firmalar ile ilgili NATO kuruluşlarının katılımıyla düzenlenecek NATO EDGE 2026'nın üçüncüsü 17-19 Kasım tarihleri arasında İzmir EXPO Fuar Alanı'nda icra edilecektir. Söz konusu faaliyet; milli savunma sanayimizin ulaştığı yüksek teknoloji seviyesinin ve gelişmiş kabiliyetlerinin uluslararası düzeyde tanıtılmasına imkan sağlayacak, aynı zamanda ülkemizin savunma alanındaki birikim ve başarılarının görünürlüğünün artırılmasına katkıda bulunacaktır" diye konuştu.

'ULUSLARARASI TOPLUM BASKIYI ARTIRMALI'

Tuğamiral Aktürk, İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan ve yayılmacı tutumunun, bölgedeki insani durumu her geçen gün daha da ağırlaştırdığına dikkat çekerek, "İsrail; bir yandan Lübnan'daki işgal ettiği yerleri genişleterek Lübnanlıları kalıcı göçe zorlamakta, diğer yandan İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'daki provokatif eylemlerine göz yummaktadır. Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve bölgedeki barış ve istikrarı hedef alan bu eylemler karşısında, uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını artırarak somut adımlar atması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Ayrıca; İran ile ABD arasındaki müzakerelerin kalıcı barışla sonuçlanmasının bölgemiz için önemini yineliyor, tarafların sağduyulu ve yapıcı davranmasını temenni ediyoruz" dedi.

Tuğamiral Aktürk, çok tehditli ortamda karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi amacıyla Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen Denizkurdu-2 Tatbikatı'nın bugün başladığını belirtti. Deniz Kuvvetleri'nin yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan müteşekkil 125 gemi, 60 hava unsuru, insansız deniz araçları ve 18 bin personelin görev aldığı tatbikatın 14 Haziran'a kadar devam edeceğini aktaran Aktürk, Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin ise 11 Haziran'da Doğu Akdeniz'de TCG Anadolu'da gerçekleşeceğini söyledi.

ENVANTERE GİREN SİLAH SİSTEMLERİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modern ve etkin savunma gücünün, yerli savunma sanayinin ileri teknoloji ürünleriyle güçlendirilmesi çalışmalarına kararlılıkla devam edildiğini belirten Aktürk, "Bu kapsamda son iki hafta içerisinde; Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda, ilk kez olmak üzere MİLKAR-6A taşınabilir elektronik taarruz sistemi ile İHA-230 mühimmatı muayene ve kabul faaliyeti tamamlanarak envantere alınmış, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz (MKE) tarafından; başta MK-82 genel maksat uçak bombası olmak üzere çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmıştır. Ayrıca ASELSAN tarafından muhtelif miktarda; TARAS-II Radyolink Sistemi Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza, AcroSAT Gemi Uydu Haberleşme Terminali Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza, lazer güdüm kiti LGK 84, ihtar İHA karşı sistemi ve ARTcom 9681 hava telsizi Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilmiştir" dedi.

'MİLLİ AİLE HAFTASINI KUTLUYORUZ'

Tuğamiral Aktürk, aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik faaliyetlere kararlılıkla devam ettiklerini aktararak, "Bugüne kadar 71 bin 181 personelimize 'Sağlıklı Aile Eğitimi', 676 bin 327 katılımcıya ise 'Evlilik Öncesi Eğitim Programı' uygulanmıştır. Güçlü ailenin; güçlü toplum, güçlü Türkiye ve güçlü ordunun temeli olduğu bilinciyle, personelimiz ve ailelerine yönelik eğitim ve farkındalık faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Milli Aile Haftası'nı kutluyor, ailelerimize sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz" ifadelerini kullandı.

NATO ZİRVESİ

Tuğamiral Aktürk'ün sunumu sonrası, bakanlıktan gündemdeki konulara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'ne ilişkin, "NATO zirvesine yönelik tüm güvenlik tedbirleri devletimizin ilgili kurumları ve NATO makamları ile koordineli şekilde alınmaktadır" denildi.

'YUNAN HALKININ DÜŞÜNMESİ GEREKEN BİR KONUDUR'

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) son dönemdeki silahlanma faaliyetleri ile bölgedeki askeri girişimlerinin yakından takip edildiği belirtilerek, "Ülkemiz; Ege ve Doğu Akdeniz'de barış, istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerinden yana olmakla birlikte, hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin ve KKTC'nin güvenliğine yönelik gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Bölgemizin ihtiyacı olan husus; silahlanma yarışları ve gerginliği artıracak adımlar yerine, uluslararası hukuk temelinde iş birliği ve diyalog ortamının güçlendirilmesidir. Bununla birlikte Yunanistan'ın savunma harcamalarını artırması, öncelikle Yunan halkının düşünmesi gereken bir konudur" ifadelerine yer verildi.

'SORUŞTURMA İZNİ VERİLMİŞTİR'

Bir tugayda görevli astsubay üstçavuşun, tugay komutanı tarafından hakarete ve şiddete maruz kaldığı yönündeki iddialara ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir. Söz konusu olay ile ilgili soruşturma izni bakanlığımızca verilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde disipline ve kanunlara aykırı hareket eden kim olursa olsun rütbesine ve makamına bakılmaksızın gereken yapılır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı