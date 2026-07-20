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Tek yeteneği oyunculuk değil! Bensu Soral'ın son eseri beğeni topladı

Tek yeteneği oyunculuk değil! Bensu Soral'ın son eseri beğeni topladı Haber Videosunu İzle
Tek yeteneği oyunculuk değil! Bensu Soral'ın son eseri beğeni topladı
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Oyunculuk kariyerindeki başarısıyla adından söz ettiren Bensu Soral, sosyal medya hesabından paylaştığı büyüleyici resim videosuyla yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi.

  • Bensu Soral, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü mezunudur.
  • Pandemi döneminde evinin bir odasını atölyeye çevirerek resim çalışmalarına hız kazandırmıştır.
  • Son eserinde teknolojiden uzak bir çocukluğu ve tehditkâr bir kara kediyi resmetmiştir.

Televizyon dünyasında ilk olarak "Tatlı Küçük Yalancılar" dizisiyle dikkatleri üzerine çeken, ardından reyting rekorları kıran "İçerde" dizisinde hayat verdiği Melek karakteriyle hafızalara kazınan güzel oyuncu, bu kez bambaşka bir yönüyle hayranlarını büyüledi.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü mezunu olan ve sanata yabancı olmayan Soral, tuval başındaki anlarını takipçileriyle paylaştı.

Fırça darbeleriyle muhteşem bir eserin ortaya çıkışını gözler önüne seren oyuncunun resme olan tutkusu ise yeni değil. Pandemi döneminde evinin bir odasını atölyeye çevirerek bu alandaki çalışmalarına hız kazandıran Soral, yayımladığı son görüntülerle resim sanatında ne kadar profesyonel bir seviyeye ulaştığını bir kez daha ortaya koydu.

Ünlü oyuncu, eserinde teknolojiden uzak, geçmişin huzuruna sığınan masum bir çocukluğu ve onun saflığını korumak için izleyiciye meydan okuyan tehditkâr bir kara kediyi resmetti. Kendi iç dünyamızı betimlediği bu çalışmasıyla Soral, net bir mesaj verdi: "Onu korkutma, alanına müdahale etme, bırak çocuk çocukluğunu yaşasın!"

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımurat özkan:

resim çizmeyi çoğu insan yapabiliyor

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