Evlere neden giriyorlar? Dev çekirgelerin sırrı çözüldü

Balkanlar üzerinden Marmara Bölgesi’ne giriş yaptığı belirtilen dev çekirgeler, İstanbul'da paniğe neden oldu. Megakentin birçok ilçesinde camlarda, balkonlarda ve evlerin içinde görülen, boyutları zaman zaman 25 santimetreye kadar ulaştığı iddia edilen iri çekirgeler vatandaşları tedirgin etti. Sosyal medyada "istila" paylaşımları çığ gibi büyürken, uzmanlardan yüreklere su serpen ama kritik uyarılar barındıran bir açıklama geldi.

"İSTİLA DEĞİL, SOSYAL MEDYA ALGISI"

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Ergün Bacak, panik yaratan bu canlıların büyük bölümünün "beyaz yüzlü çalı çekirgesi" (decticus albifrons albifrons) olduğunu belirtti. Türün normal şartlarda 5-6 santimetre uzunluğa ulaştığını ifade eden Bacak, algının büyüklüğünü şu sözlerle açıkladı: "İri yapısı, uzun antenleri ve güçlü bacakları nedeniyle insanların çok dikkatini çekiyor. Ancak bu tür, istila yapan bir çekirge değil. Herkesin evine belki bir ya da iki birey giriyor. Sosyal medyanın da etkisiyle sanki devasa bir çekirge istilası varmış gibi bir algı oluşuyor; durum kesinlikle böyle değil."

EVLERİMİZE NEDEN GİRİYORLAR?

Çekirgelerin tarım alanlarına zarar veren çöl çekirgeleriyle karıştırılmaması gerektiğinin altını çizen Dr. Bacak, bu canlıların ekosisteme zarar değil, fayda sağladığını söyledi. Peki, bu çekirgeler neden evlerin içinde bitiveriyor? Dr. Bacak, nedenini iki ana başlıkta topluyor:

Şehirleşme Baskısı: Doğal ve tarımsal alanların yerleşim yerleriyle iç içe geçmesi sonucu yaban hayatı ile insan karşılaşmaları arttı. Paylaşımların yoğunlaştığı Silivri, Çatalca ve Arnavutköy gibi ilçeler bu durumun en net örneği.

Doğal ve tarımsal alanların yerleşim yerleriyle iç içe geçmesi sonucu yaban hayatı ile insan karşılaşmaları arttı. Paylaşımların yoğunlaştığı Silivri, Çatalca ve Arnavutköy gibi ilçeler bu durumun en net örneği. Işık Tuzağı: Bu çekirge türü geceleri aktif oluyor. Doğada yıldızları ve ay ışığını takip ederek yön bulan canlılar, evlerin pencerelerinden sızan yapay ışıklara aldanarak içeri giriyor. Yani amaçları besin aramak değil, sadece ışığa yönelmek.

KRİTİK UYARI: ÇIPLAK ELLE TUTMAYIN!

Vatandaşların paniğe kapılıp hayvanları öldürmemesi gerektiğini vurgulayan Dr. Ergün Bacak, çok önemli bir de pratik uyarıda bulundu: "Çekirgeleri çıplak elle yakalamaya çalışmayın. Zararlı ya da hastalık taşıyan bir tür olmasa da yanlış tutulduğunda kendini savunmak amacıyla ısırabilir. Bu durum yetişkinler için büyük bir sorun yaratmaz ancak çocukların canını acıtabilir. En doğrusu, evde görülen bir çekirgeyi bir kavanoz ya da plastik kap yardımıyla yakalayıp en yakın yeşil alana bırakmaktır."

YOĞUNLUK BİRKAÇ HAFTAYA BİTECEK

Bu yoğunluğun geçici bir dönem olduğunu belirten uzmanlar, bazı çekirge popülasyonlarının 5-6 yılda bir zirve yaptığını ve bu yılın da muhtemelen böyle bir döngüye denk geldiğini söylüyor. Sıcaklıkların artmasıyla erginleşen bu canlıların yoğunluğunun, önümüzdeki birkaç hafta içinde azalarak normale döneceği öngörülüyor.

Kaynak: Haberler.com