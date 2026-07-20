Tartışma yaratan görüntü: İzleyenler ikiye bölündü
Yetkisi olmadığı halde Özel Harekat polislerine ait zırhlı araca binen bir kadının, pembe pelüş çantasıyla çektiği videoyu "Bu vatan için her şeyi yaparız, akıllı olun" notuyla paylaşması tartışma başlattı. Kısa sürede viral olan görüntüler karşısında bir kesim "vatanseverlik vurgusunu" överek kadına destek verirken, diğer kesim ise devletin kritik operasyon aracına sivil bir vatandaşın alınmasının büyük bir güvenlik ihlali ve disiplinsizlik olduğunu savunarak tepki gösterdi.
- Bir kadın, yetkisi olmadığı halde Özel Harekat polislerine ait zırhlı araca binerek video çekti ve sosyal medyada paylaştı.
- Video, 'vatanseverlik gösterisi' ve 'güvenlik ihlali' olarak iki farklı şekilde yorumlanarak tartışma yarattı.
- Olayın hangi şehirde ve hangi şartlarda gerçekleştiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Yetkisi olmadığı halde Özel Harekat polislerine ait zırhlı araca binen bir kadının, pembe pelüş çantasıyla çektiği videoyu sosyal medyada paylaşması büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. "Akıllı olun" notuyla paylaşılan görüntüler kısa sürede viral olurken, kullanıcılar "vatanseverlik gösterisi" ile "güvenlik ihlali" arasında ikiye bölündü.
"PEMBE ÇANTAMIZLA BİLE HER ŞEYİ YAPARIZ"
Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, genç bir kadının emniyet teşkilatına ait bir özel harekat zırhlı aracının içine girdiği görülüyor. Aracın içinden video çeken kadın, paylaşımına şu notu ekledi: "Biz Türk kızları, pembe pelüş çantamızla bile bu vatanın bir karış toprağı için her şeyi yaparız. Akıllı olun."
"UYARILMASI GEREKENLERİ YERİNDE UYARMIŞ"
Görüntülerin hangi şehirde ve hangi şartlar altında çekildiğine dair bir açıklama yapılmazken, sivil bir vatandaşın askeri/polis zırhlı aracına bu denli rahat girmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Videonun yayılmasının ardından sosyal medya platformlarında adeta bir yorum savaşı başladı. Görüntüleri olumlu karşılayan ve genç kıza destek veren bir kesim şu savunmayı yaptı: "Ne var bunda? Ne güzel vatanını seven bir Türk kızı. Uyarılması gerekenleri yerinde uyarmış işte, sonuçta her Türk asker doğar."
"O ARAÇTA NE İŞİ VAR?"
Buna karşın, durumun ciddi bir güvenlik zafiyeti ve disiplinsizlik olduğunu savunan diğer kesim ise sert eleştirilerde bulundu: "Devletin en mahrem, en kritik operasyon araçları sosyal medya malzemesi yapılamaz. Yapmaması gereken bir şeyi yapmış, yetkisi olmayan birinin o araçta ne işi var?"