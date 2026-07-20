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Cedi Osman'dan sürpriz transfer! Ezeli rakibe imza attı

Cedi Osman'dan sürpriz transfer! Ezeli rakibe imza attı
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Panathinaikos'tan ayrılan Cedi Osman, Yunanistan Basketbol Ligi ekiplerinden PAOK'a transfer oldu. Siyah-beyazlı kulüp, 31 yaşındaki milli basketbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yunanistan Basketbol Ligi ekiplerinden PAOK, ezeli rakibi Panathinaikos'tan ayrılan milli oyuncu Cedi Osman'ı kadrosuna kattı.

CEDİ OSMAN İLE 3 YILLIK İMZA

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'ta forma giyen 31 yaşındaki basketbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

KARİYERİ

Kariyerine altyapısından yetiştiği Anadolu Efes'te başlayan milli oyuncu, 2017'de Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) yolunu tuttu. NBA'de Cleveland Cavaliers (2017-2023) ve San Antonio Spurs'ta (2023-2024) oynayan Cedi, 2024'te Panathinaikos'a transfer olarak Avrupa'ya döndü. Cedi Osman, 2024-2026 yıllarında Panathinaikos ile 2 kez Yunanistan Kupası şampiyonluğu elde etti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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