MSB: Terörsüz Türkiye Vizyonu Bölgeye Barış ve İstikrar Getirecek

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu süreçte üzerine düşen görev ve sorumlulukları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yerine getirmeye devam edecek; terörle mücadelede elde edilen başarının kalıcı barış ve güvenlik ortamıyla taçlandırılması için gerekli her türlü tedbiri almaya devam edecektir" denildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'ta haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Çanakkale Savaşı'nın dönüm noktalarından olan Anafartalar Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünü (10 Ağustos) kutlayan Aktürk; başta "Anafartalar Kahramanı ve Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımız ile 62 yıl önce Kıbrıs'a yönelik düzenlenen hava harekatında esir düşen ve Rumlar tarafından yapılan işkence sonucu şehit edilen Cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidimiz Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i ve Kıbrıs'ta kahramanca bir direniş sergileyen Erenköy şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" dedi.

Terörle mücadeleye ilişkin Aktürk, son bir haftada bir PKK'lı teröristin teslim olduğunu belirterek, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edildiğini kaydetti. Aktürk sınır güvenliğine ilişkin de "490 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 443 olmuş, engellenen 924 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 44 bin 802'ye ulaşmıştır. Yine, bu hafta içerisinde; Hakkari hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde yaklaşık 8 kilogram (7 bin 734 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" bilgilerini paylaştı.

NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi çerçevesinde 1 Ağustos-30 Kasım tarihleri arasında görev yapacak 5 adet F-16 uçağı ile görevli personelin 31 Temmuz'da Estonya'ya intikalinin tamamlandığını belirten Aktürk, "Unsurlarımız 1 Ağustos itibarıyla göreve başlamıştır" dedi.

"İSRAİL, GAZZE'DE BARIŞ ÇABALARINI SABOTE EDİYOR"

Aktürk, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin, şu ifadelere yer verdi:

"Bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması amacıyla, ABD ile İran arasında sürdürülen müzakerelerde tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemesinin önemini yineliyoruz. Öte yandan, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi önündeki en büyük engel olan İsrail, Gazze'de ateşkes ve kalıcı barışa yönelik diplomatik girişimlerin olumlu seyrettiği bir dönemde, bu çabaları bilinçli şekilde sabote etmeyi sürdürmektedir.

İsrail'in, geçtiğimiz hafta sonu Gazze'de yerinden edilmiş sivillerin sığındığı çadır kampı ile bir sağlık tesisini hedef alması sonucu 30'dan fazla sivil hayatını kaybetmiştir. Söz konusu saldırı, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan yaklaşımının son örneğini teşkil etmektedir. Uluslararası toplumun, İsrail'in bu eylemlerine karşı uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkarak daha kararlı ve güçlü bir tutum sergilemesinin, bölgede barış ve istikrarın tesisi açısından elzem olduğunu bir kez daha vurguluyoruz."

TSK'NIN ULUSLARARASI GÖREV VE FAALİYETLERİ

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yüksek hazırlık seviyesini muhafaza etmek amacıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de kesintisiz olarak sürdürdüğünü ifade ederek, bu kapsamda gerçekleştirilen eğitim ve faaliyetlere ilişkin şu bilgleri paylaştı:

"20 Temmuz'da Slovakya'da başlayan Joint Fire Tatbikatı yarın, 4 Ağustos'ta Letonya'da başlayan Baltic Trust Karşı Dron Tatbikatı 14 Ağustos'ta sona erecektir. Diğer yandan, öğrenci eğitim faaliyetleri kapsamında İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru San Marco tarafından 2-6 Ağustos tarih aralığında Antalya'ya, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) kapsamında Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait Kountouriotis ve İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru Montecuccoli tarafından 4-6 Ağustos tarihleri arasında Aksaz'a, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu öğrencilerimizin Açık Deniz Eğitimleri kapsamında TCG Osmangazi tarafından 5-7 Ağustos tarihleri arasında Livorno/İtalya'ya liman ziyaretleri yapılmaktadır. NATO Daimi Deniz Görev Grubu-1 (SNMG-1) görevi hitamında 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında Lizbon/Portekiz'e liman ziyareti yapan TCG Oruçreis tarafından 7-11 Ağustos tarih aralığında Civitavecchia/İtalya'ya liman ziyareti gerçekleştirilecektir."

"TAYFUN VE MPT-76'NIN KABULÜ TAMAMLANDI"

Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca muhtelif miktarda Tayfun Fırlatma, Taşıma Yükleme ve Komuta Kontrol Aracı, Karinalı Bot ile, Milli Piyade Tüfeği (MPT-76)'nin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlandığını kaydederken, "Ayrıa, Aselsan tarafından 'Hassas Güdüm Kiti (HGK-84)' ve 'Lazer Güdüm Kiti (LGK-82/84)' ile, Roketsan tarafından SOM-B1T mühimmatı Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

ASKERİ ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ

Aktürk, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) "2026 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri"nin 14 Temmuz'da başladığını ve yarın sona ereceğini açıkladı. Aktürk, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere yürütülen 2026 yılı "3'üncü Dönem Uzman Erbaş Temini", "4'üncü Dönem Teknik Sınıf Uzman Erbaş Temini" ve "2'nci Dönem Sözleşmeli Er Temini" başvurularının ise 9 Ağustos'ta sona ereceğini belirtti.

"KAHRAMANIM MEHMETÇİK VE VATAN" RESİM YARIŞMASI

Aktürk, MSB ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki iş birliği kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen "Kahramanım Mehmetçik ve Vatan" konulu resim yarışmasına ilişkin de bilgi verdi. Yarışmada seçici kurul tarafından belirlenen eserlerin MSB'nin X hesabında halk oylamasına sunulduğunu belirten Aktürk, ilkokul kategorisindeki oylamanın yarın sona ereceğini, ortaokul kategorisindeki oylamanın ise 14 Ağustos'a kadar devam edeceğini söyledi. Aktürk, yarışma sonuçlarının 21 Ağustos'ta MSB ve Milli Eğitim Bakanlığının resmi sosyal medya hesapları ile internet sitelerinden açıklanacağını kaydetti.

YAŞ KARARLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Aktürk, TSK komuta kademesinin şekillendiği 2026 yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı'nın 4 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirildiğini hatırlattı. YAŞ kararlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından açıklandığını belirten Aktürk, kararların devlet, millet ve TSK için hayırlı olmasını diledi.

Aktürk, TSK'nın hudut güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye, denizlerde ve hava sahasında hak ve menfaatlerin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunulmasına kadar üstlendiği görevleri sürdüreceğini ifade etti.

"TERÖRÜN KALICI OLARAK GÜNDEMDEN ÇIKARILMASI BÖLGEYE DE KATKI SAĞLAYACAK"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürülen terörle mücadelede, güvenlik güçlerimizin üstün gayreti ve aziz milletimizin desteği sayesinde büyük başarı elde edilmiştir. Bu tarihi başarıda en büyük pay, vatan uğruna fedakarlığın en yüce örneğini sergileyen aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz ve onların ailelerine aittir. Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda, terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır.

Bu yönüyle Terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu süreçte üzerine düşen görev ve sorumlulukları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yerine getirmeye devam edecek; terörle mücadelede elde edilen başarının kalıcı barış ve güvenlik ortamıyla taçlandırılması için gerekli her türlü tedbiri almaya devam edecektir."

"TÜRKİYE, SEEBRIG KARARGAHINA İKİNCİ KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPACAK"

Açıklamada, "Güneydoğu Avrupa bölgesindeki istikrarın sağlanmasına, iş birliği ve iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlanması maksadıyla, 1999 yılında Güneydoğu Avrupa Tugayı'nın (SEEBRIG) teşkil edildiği" kaydedildi. Açıklamada ayrıca, şu ifadeler kullanıldı:

"Daha önce SEEBRIG Karargahına 2007-2011 yılları arasında ev sahipliği yapan ülkemiz, 2026-2032 yılları arasında ikinci kez ev sahipliği (İstanbul 3'üncü Kolordu Komutanlığı Orgeneral Muharrem Mazlum İSKORA Kışlası'nda) yapacaktır. Bu kapsamda; Kumanovo/Kuzey Makedonya'da konuşlu bulunan SEEBRIG Karargahı 19-21 Temmuz 2026 tarihleri arasında SEEBRIG Karargahı envanterinde bulunan tüm araç, gereç ve malzeme İstanbul'a taşınmış ve aynı tarihlerde SEEBRIG personeli de kademeli olarak İstanbul'a intikal etmiştir. Tugay Karargahı 03 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul'da tam harekat kabiliyetine ulaşmıştır.

SEEBRIG Karargahında 6 ülkeden (Türkiye, Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Kuzey Makedonya) halihazırda 28 çekirdek personel (12 Türk / 16 yabancı) görev yapmaktadır. 27 Ağustos 2026 tarihinde SEEBRIG Karargahının Aktivasyon, Komuta Devir Teslim ve 27'nci Kuruluş Yıldönümü Törenlerinin birlikte İstanbul'da icra edilmesi, 31 Ağustos 2026 tarihinde ise karargahın resmi olarak aktif hale getirilmesi planlanmıştır."

Kaynak: ANKA