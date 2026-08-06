Haberler

Bahçelievler'de Korkutan Anlar: Tahliye Edilen Bina Çöktü

Bahçelievler'de Korkutan Anlar: Tahliye Edilen Bina Çöktü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahçelievler'de kolonlarından ses gelmesi üzerine tahliye edilen 4 katlı bina çöktü. Bitişikteki 5 katlı bina da tedbir amacıyla yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çökme anı ve çevredekilerin kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı.

BAHÇELİEVLER'de, kolonlarından ses gelmesi üzerine dün gece tahliye edilen 4 katlı bina çöktü. Bitişiğindeki 5 katlı bina da tedbir amacıyla belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Binanın çökmesi ve çevredekilerin kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi Taşova Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 38 yıllık binanın kolonlarından dün gece ses gelmesi üzerine belediye ekiplerine haber verildi. Yapılan incelemelerin ardından, giriş katındaki 3 iş yeri ile birlikte toplam 22 dairenin bulunduğu 4 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Akşam saatlerinde ise bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. AFAD ve itfaiye ekipleri, binada tedbir amaçlı arama çalışması başlattı. Eğitimli arama kurtarma köpeğiyle yapılan aramalarda, göçük altında kalan kişiye rastlanmadı. Çöken bina havadan da görüntülendi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan çöken binanın yanındaki 5 katlı bina da belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Binanın çöktüğü anlar ve o sırada yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Altın son 7 haftanın zirvesinde! Rafa kalkan senaryo yeniden masada

Altın son 7 haftanın zirvesinde! O senaryo yeniden masada
İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Timsahları bekliyorlar

İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Timsahları bekliyorlar
İzmir Otogarı için tahliye kararı! Yargıtay son noktayı koydu

Türkiye'nin en büyük 3 otogarından biriydi! Tahliye kararı verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray formasını görmezden geldi! Rafael Leao için bomba iddia

Galatasaray forması uzatıldı, verdiği tepki bomba
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı servet değerinde Salah forması aldı

Salah transferi sonrası servet harcadı! Rakam inanılmaz
Bakan Gürlek, Behçet Oktay’ın ailesiyle görüşecek

Bir dosya daha raftan iniyor! Bakan, Oktay'ın ailesiyle görüşecek
Düğün bir anda kabusa döndü! İsrail askerleri baskın düzenledi

Skandal görüntü! Düğünü basıp damat dahil herkesi aldılar
Kardeşlerin miras kavgasında silah patladı! Ağabeyine kurşun yağdırdı

Bu yaşta miras kavgası! Ağabeyine kurşun yağdırdı
İç giyim mağazasına giden kadının isyanı: Geri kafalı demeyin ama...

İç giyim mağazasına giden kadının isyanı: Geri kafalı demeyin ama...
Belediyede rüşvet skandalının görüntüleri ortaya çıktı: Oraya koy ben oradan alırım

Belediyede rüşvet skandalı: Oraya koy ben oradan alırım