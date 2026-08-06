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Dansçı kendini kaybetti! Masadan atladı, yerlere vurdu

Dansçı kendini kaybetti! Masadan atladı, yerlere vurdu
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İstanbul Festivali'nde sahne alan Kibariye'nin performansı sırasında yaşanan sıra dışı anlar geceye damga vurdu. Sahnedeki beklenmedik hareketler izleyenleri şaşkına çevirirken, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

  • İstanbul Festivali kapsamındaki 'Serdar Ortaç Gecesi'nde Kibariye ve Serdar Ortaç'ın 'Kanasın' düeti sırasında bir dansçı sahneye çıktı.
  • Dansçı masadan sahneye atlayıp kendini yerlere vurarak sıra dışı hareketler sergiledi ve Kibariye'nin bacaklarına sarıldı.
  • Kibariye yaşananlara rağmen şarkısını söylemeye devam etti ve görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul Festivali kapsamında düzenlenen "Serdar Ortaç Gecesi"nde Kibariye ve Serdar Ortaç'ın "Kanasın" düeti sırasında dikkat çeken anlar yaşandı.

Şarkının devam ettiği sırada sahneye çıkan dansçı, performansıyla izleyenleri şaşırttı. Önce sahnedeki masanın üzerine çıkan dansçı, bir anda kendini masadan aşağı bırakarak sahneye atladı.

Bununla da yetinmeyen dansçı, ardından kendini yerlere vurarak sıra dışı hareketler sergilemeye başladı. Ellerini başının arkasına alan ve acı çekiyormuş gibi mimikler yapan dansçı, sahnede farklı figürlerle performansını sürdürdü.

Bir süre sonra yere çöken dansçı, Kibariye'nin yanına giderek ünlü sanatçının bacaklarına sarıldı. Yaşananlar karşısında şaşkınlığı yüzüne yansıyan Kibariye ise kısa süreli ne olduğunu anlamaya çalıştı.

Tüm bu anlara rağmen profesyonelliğini koruyan Kibariye, şarkısını söylemeye devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar sahnedeki sıra dışı performans hakkında yorumlarda bulundu.

Kaynak: Haberler.com
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