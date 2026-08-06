Galatasaray'da alarm! 6 yıldır böylesi görülmedi

Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da transfer dönemindeki sessizlik dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, 6 Ağustos itibarıyla kadrosuna yalnızca Lesley Ugochukwu'yu katarken, Noa Lang, Asprilla, Sacha Boey, Ahmed Kutucu ve Mauro Icardi ile yollar ayrıldı.

SON 7 SEZONUN EN DÜŞÜK TRANSFER SAYISI

Galatasaray, bu performansıyla 2020-21 sezonundan bu yana aynı tarih aralığında en az transfer yaptığı dönemi yaşıyor. Sarı-kırmızılıların 6 Ağustos'a kadar gerçekleştirdiği transfer sayıları şöyle:

2026-27: 1

2025-26: 2

2024-25: 4

2023-24: 6

2022-23: 5

2021-22: 8

2020-21: 1

Galatasaray ayrıca şu ana kadar Süper Lig'de en az transfer yapan takım konumunda bulunuyor.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Transfer çalışmalarındaki durgunluk, sarı-kırmızılı taraftarların da tepkisini çekti. Rennes ile oynanan hazırlık maçında tribünlerden "Transferler nerede başkan?" tezahüratları yükselirken, sosyal medyada da Başkan Dursun Özbek ve yönetime yönelik eleştiriler dikkat çekti.

Yönetimin kısa süre içinde yeni transferleri açıklamaması halinde, cumartesi günü Villarreal ile oynanacak hazırlık maçında tribün tepkisinin daha da artabileceği ifade ediliyor.