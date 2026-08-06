Galatasaray'da alarm! 6 yıldır böylesi görülmedi
Yeni sezonda üst üste beşinci şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, 6 Ağustos itibarıyla yalnızca Lesley Ugochukwu transferini tamamladı. Sarı-kırmızılılar, son yedi sezonun aynı dönemleri baz alındığında en düşük transfer sayısına ulaşırken, taraftarlar da yönetime tepki göstermeye başladı.
- Galatasaray, 6 Ağustos itibarıyla kadrosuna yalnızca Lesley Ugochukwu'yu kattı; Noa Lang, Asprilla, Sacha Boey, Ahmed Kutucu ve Mauro Icardi ile yollar ayrıldı.
- Galatasaray, 2020-21 sezonundan bu yana 6 Ağustos'a kadar aynı tarih aralığında en az transfer yaptığı dönemi yaşıyor ve şu ana kadar Süper Lig'de en az transfer yapan takım konumunda.
- Rennes ile oynanan hazırlık maçında taraftarlar 'Transferler nerede başkan?' tezahüratlarıyla tepki gösterdi; yönetimin yeni transfer açıklamaması halinde Villarreal maçında tepkinin artabileceği belirtiliyor.
Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da transfer dönemindeki sessizlik dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, 6 Ağustos itibarıyla kadrosuna yalnızca Lesley Ugochukwu'yu katarken, Noa Lang, Asprilla, Sacha Boey, Ahmed Kutucu ve Mauro Icardi ile yollar ayrıldı.
SON 7 SEZONUN EN DÜŞÜK TRANSFER SAYISI
Galatasaray, bu performansıyla 2020-21 sezonundan bu yana aynı tarih aralığında en az transfer yaptığı dönemi yaşıyor. Sarı-kırmızılıların 6 Ağustos'a kadar gerçekleştirdiği transfer sayıları şöyle:
- 2026-27: 1
- 2025-26: 2
- 2024-25: 4
- 2023-24: 6
- 2022-23: 5
- 2021-22: 8
- 2020-21: 1
Galatasaray ayrıca şu ana kadar Süper Lig'de en az transfer yapan takım konumunda bulunuyor.
TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ
Transfer çalışmalarındaki durgunluk, sarı-kırmızılı taraftarların da tepkisini çekti. Rennes ile oynanan hazırlık maçında tribünlerden "Transferler nerede başkan?" tezahüratları yükselirken, sosyal medyada da Başkan Dursun Özbek ve yönetime yönelik eleştiriler dikkat çekti.
Yönetimin kısa süre içinde yeni transferleri açıklamaması halinde, cumartesi günü Villarreal ile oynanacak hazırlık maçında tribün tepkisinin daha da artabileceği ifade ediliyor.