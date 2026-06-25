MSB'den Kıbrıs açıklaması: Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan girişim kabul edilemez

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Rum basınında yer alan ' Birleşmiş Milletler'in (BM) Kıbrıs planı' iddialarıyla ilgili, "Kıbrıs meselesinin çözümünde ülkemizin tutumu açık, nettir ve değişmemiştir. Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan ve Ada'daki mevcut hassas dengeyi bozmayı amaçlayan hiçbir girişim Türkiye açısından kabul edilemez. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği, Türkiye'nin güvenliğidir. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türk halkının güvenliğini, huzurunu ve refahını korumak için kararlılığımız tamdır" açıklaması yaptı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda bakanlığın haftalık faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Mete Han'ın kurduğu askeri teşkilattan Sultan Alparslan'ın Malazgirt Zaferi'ne, Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'un Fethi'nden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kazanılan Milli Mücadele'ye uzanan köklü mirasa sahip Kara Kuvvetleri Komutanlığımız gelişmiş teknolojiye sahip, harekat etkinliği yüksek, her türlü tehdit ve risk karşısında görev yapabilen dünyanın en etkin ve caydırıcı askeri güçlerinden biridir. Konvansiyonel ve hibrit harbi kapsayacak şekilde harbe hazırlık seviyesini teknolojik gelişmelerle daha ileri taşımaya devam eden Kara Kuvvetleri Komutanlığımız; siber savunma, ağ destekli ve elektronik harp yeteneklerini geliştirmeyi, yapay zeka destekli karar destek sistemlerini yaygınlaştırmayı, insansız hava araçları (İHA), taarruzi İHA, hava savunma ve uzun menzilli füze sistemlerine yönelik projelere ağırlık vererek, yerli ve milli savunma sanayi ile tam uyum içinde çalışmak suretiyle geleceğin harekat ortamını şekillendirmeyi hedeflemektedir" dedi.

7 TERÖRİST TESLİM OLDU

Tuğamiral Aktürk, 1 hafta boyunca 7 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu belirterek, "Harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, hudutlarımızda; 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 434 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 968 olmuş, engellenen 985 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 39 bin 290'a ulaşmıştır. Ayrıca, son bir haftada Hakkari hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 55 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" diye konuştu.

'TSK, BARIŞ İÇİN ÖNCÜ BİR ROL OYNAMAYA DEVAM EDİYOR'

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ikili iş birlikleri, bölgesel inisiyatifler ve çok uluslu görevler kapsamında birçok coğrafyada başarıyla görev yaptığını işaret ederek, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bölgesel ve küresel barış için öncü bir rol oynamaya devam etmektedir. 1 Temmuz 2025-30 Haziran 2026 tarihleri arasında komuta edilen NATO Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı (CATF) ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı (CLF) görevi, 30 Haziran'da Hollanda'ya devredilecektir. 2026 Yılı Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı çerçevesinde; Aksaz Deniz Üs Komutanımızın, 30 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında Yunanistan Suda Deniz Üs Komutanı'nı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanımızın, 1-2 Temmuz tarihlerinde Yunanistan 31'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı'nı ziyaret etmesi planlanmaktadır" diye konuştu.

'UZLAŞMA ÇABALARININ ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL İSRAİL'

Tuğamiral Aktürk, Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında; ABD ile İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Mutabakatın korunması ve sürdürülen teknik müzakerelerde ilgili tüm tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemesini temennimizi yineliyoruz. Öte yandan; imzalanan mutabakata rağmen Lübnan'ın güneyinde işgaline devam edeceğini açıklayan ve bölgedeki saldırgan tutumunu sürdüren İsrail, uzlaşma çabalarının önündeki en büyük engel olmaya devam etmektedir. Sürecin sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi bakımından uluslararası toplumun İsrail'in politikalarına karşı daha kararlı bir tutum sergilemesi ve somut adımlar atması gerekmektedir. Ülkemiz, bölgesel barış ve istikrarın korunmasını önceleyen yaklaşımını sürdürmeye ve bu yöndeki çabalara katkı sağlamaya devam edecektir" dedi.

'YENİ SİLAH VE SİSTEMLER ENVANTERE ALINDI'

Ardından Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren silah sistemlerine değinen Aktürk, "Yerli ve milli savunma sanayimizin sunduğu imkanlarla savunma kabiliyetlerini modernize etmeyi sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ileri teknoloji donanımı ve caydırıcı gücünü daha da artırma çalışmaları kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda; TAYFUN Blok-2 Füzesi, Silah Taşıyıcı Araç, Karayel Karinalı Bot Sistemi ile doğal afet kurtarma araç ve malzemesinin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından mevcut silah sistemleriyle kullanılabilen ve ilave platform entegrasyonu gerektirmeyen mini ve mikro insansız hava araçları ile kamikaze dronlara karşı personelin hava savunma kabiliyetine önemli katkı sağlayacak olan 7,62 mm parçacıklı anti-dron mühimmatının test atışları başarıyla icra edilmiş, yine Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından, muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmıştır. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025' araştırmasında son iki yılda 124 basamak birden yükselerek 57'nci sırada yer alan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimizi ve tüm çalışanlarımızı tebrik ediyor, savunma sanayimize değer katan çalışmalarında başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE AÇISINDAN ASLA KABUL EDİLEMEZ'

Tuğamiral Aktürk'ün sunumu sonrası bakanlıktan gündemdeki konulara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Son günlerde Rum basını kaynaklı bazı medya organlarında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi tarafından Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik yeni bir plan hazırlandığı ve söz konusu planın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdinde istişareye açılacağı yönünde iddialar yer almaktadır. Ada'da kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözüm ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine dayanan iki devletli çözüm temelinde mümkündür. Bu temel gerçek göz ardı edilerek ortaya konulacak hiçbir girişim Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtmayacağı gibi bölgede kalıcı bir istikrar da sağlayamayacaktır. Kıbrıs meselesinin çözümünde ülkemizin tutumu açık, nettir ve değişmemiştir. Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan ve Ada'daki mevcut hassas dengeyi bozmayı amaçlayan hiçbir girişim Türkiye açısından kabul edilemez. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği, Türkiye'nin güvenliğidir. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türk halkının güvenliğini, huzurunu ve refahını korumak için kararlılığımız tamdır. Ülkemiz, garantör devlet sıfatıyla uluslararası anlaşmalardan ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru hak ve yetkileri çerçevesinde Kıbrıs'ta barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam edecektir" denildi.

ALMANYA'YA AİT PATRIOT HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

Açıklamada ayrıca "NATO Daimi Savunma Planı kapsamında İttifak'ın hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla Almanya'ya ait bir adet PATRIOT Hava Savunma Sistemi Kürecik/Malatya'ya konuşlandırılmış ve 24 Haziran 2026 tarihinde aynı bölgede konuşlu olan ABD PATRIOT Hava Savunma Sistemi'nden görevi devralmıştır" ifadelerine yer verildi. 22 Haziran-3 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan Uluslararası Anadolu Kartalı-2026 Eğitimi'nin, güncel jeopolitik gelişmeler ile 7-8 Temmuz'da Türkiye'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi dikkate alınarak revize edildiği; söz konusu faaliyetin aynı tarihlerde Türkiye, Azerbaycan ve Mısır'ın katılımıyla '3'lü Kartal Tatbikatı' şeklinde icra edildiği ifade edildi.

C-130J UÇAK TEDARİKİ

Açıklamada, C-130J uçak tedarikine ilişkin de "Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen uçak tedarik süreci, planlanan takvim çerçevesinde devam etmektedir. Mevcut planlamaya göre, yıl sonuna kadar iki adet C-130J uçağının envantere katılması hedeflenmektedir. Kalan uçakların teslimatları ise belirlenen tedarik programı kapsamında peyderpey gerçekleştirilecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı