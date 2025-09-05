Milli Savunma Bakanı Güler, Konya'da (2)

BAKAN GÜLER: KAHRAMAN ORDUMUZ, HER GEÇEN GÜN CAYDIRICILIĞINI PEKİŞTİRMEKTE

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Konya'daki Hava Savunma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen Eğitim ve Faaliyet Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. Güler, "Yakın coğrafyamızdan başlayarak uluslararası düzlemde risk ve tehditlerin arttığı, güvenlik kaygılarının ön plana çıktığı kritik bir süreçten geçiyoruz. Bu kritik ortam, ülkelerin hak ve çıkarlarının korunmasını, her zamankinden daha karmaşık bir hale getirirken başta hava savunması olmak üzere pek çok konuda güçlü ve caydırıcı bir güvenlik kapasitesine sahip bulunmayı da zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini sürekli artırmak, en ileri teknolojileri envanterimize kazandırmak ve personelimizin yeteneklerini geliştirmek en öncelikli hedefimizdir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bu kapsamda her geçen gün teknik ve donanım kabiliyetlerini artırmakta, operasyonel yeteneklerini geliştirmekte ve icra ettiği kapsamlı faaliyetlerle caydırıcılığını pekiştirmektedir" ifadelerini kullandı.

'HER KAZANIM, TSK'NIN NİTELİKLERİNİ DAHA DA ARTIRACAK'

Ordunun güçlü konumunu muhafaza etmek için en önemli ve vazgeçilmez faktörlerden birinin eğitim olduğunu söyleyen Bakan Güler, "Bunun bilinciyle eğitimlerimizin; çok boyutlu tehdit ortamına uyum sağlayacak esneklikte planlanması, analitik bir yaklaşımla sürekli güncellenmesi, teknolojik yeniliklerle entegre edilmesi, tüm unsurlarımızın etkinliğinin artırılması bakımından hayati önemdedir. Siz fedakar silah ve mesai arkadaşlarımdan da beklentimiz; sürekli eğitim anlayışıyla bireysel ve mesleki olarak kendinizi geliştirmeniz, uzmanlaştığınız konularda ve üstlendiğiniz görevlerde şanlı ordumuza en yüksek katkıları sunmanızdır. Şu bir gerçek ki hem askeri caydırıcılığımızın hem de hava savunmadaki etkinliğimizin artması, ancak ve ancak fedakarlığa dayalı vazife icrası, disiplinli eğitim faaliyetleri ve üstün bir hazırlıkla mümkündür. Bunun önemine binaen sizler eğitim faaliyetlerinizi 'Barışta ter dökmeyen, savaşta kan döker' anlayışıyla yürütmelisiniz. Unutmayınız ki eğitim ve tatbikatlarda elde edeceğiniz her kazanım; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerini daha da pekiştirecektir. Son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin tasarlayıp ürettiği yerli ve milli teknolojiye dayalı sistemler, milli güvenliğimizin sağlanmasında ve Türkiye'nin bu alanda yükselen bir marka olmasında belirleyici bir etki oluşturmuştur. Bu konuda hayata geçirilen birbirinden değerli projelerin bir kısmını da hava savunma sitemleri teşkil etmektedir. Nitekim Korkut sisteminden Hisar füze sistemlerine, elektronik harp kabiliyetlerinden erken ihbar radarlarına kadar birbirinden kıymetli yerli ve milli üretim harp araç ve gereçlerimiz, şanlı ordumuzun envanterine dahil edilmiştir. Artık hava savunma birliklerimiz gelişmiş radar ağlarıyla gökyüzünü 7/24 taramakta, yüksek irtifa ve alçak irtifa tehditlerine karşı farklı sistemleri etkin bir biçimde kullanmaktadır" diye konuştu.

'ÇELİK KUBBE İLE YENİ BİR SEVİYEYE ULAŞTIK'

Bakan Güler, yerli ve milli hava savunma sistemi 'Çelik Kubbe'ye ilişkin de "En son pek çok sistemin entegrasyonuyla oluşturduğumuz 'Çelik Kubbe' konsepti ile ülkemizin hava savunmasında artık yeni bir seviyeye ulaştığımızı memnuniyetle ifade etmek isterim. Hava Kuvvetlerimizin orta ve yüksek irtifada sizlerin de alçak irtifada üstlenmiş olduğunuz vazifeler, stratejik güvenlik zincirinin en kritik halkasını oluşturmaktadır. Esasen çevremizde yaşanan son çatışmalar da göstermektedir ki hava sahasında hakimiyet sağlayamayan hiçbir ülke, askeri açıdan üstünlüğünü sürdüremez. Dolayısıyla bu kabiliyetlerimiz; ordumuzun caydırıcılığını artırarak ülkemizin savunma ve güvenliğini en üst seviyede korumamızı sağlarken, Türkiye'nin kendi hava savunma doktrinini geliştiren ve uygulayan bir ülke olarak ulaştığı mümtaz seviyeyi de açıkça ortaya koymaktadır. Nitekim birazdan açılışını yapacağımız 'Müşterek Hava Savunma ve Eğitim Simülasyon Merkezimiz' de bu konudaki vizyoner yaklaşımımızın bir göstergesidir. İstiklal Harbi'mizden bu yana en kapsamlı ve en yoğun faaliyetlerini icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; sınır güvenliğimizi sağlama görevi ve terörle mücadele operasyonlarını layıkıyla yerine getirirken, aynı zamanda Libya'dan Somali'ye, Azerbaycan'dan Kosova'ya kadar farklı coğrafyalarda barış ve güvenliğin tesisi için de önemli sorumluluklar üstlenmektedir. Bu çok yönlü faaliyetlerimizi başarıyla ifa etmemizdeki temel etken ise bu silah ve sistemlerle teçhiz edilmiş, özverili, eğitimli ve disiplinli personelimizin varlığıdır. Şüphesiz bu başarılarda Kara Kuvvetlerimizin en seçkin unsurlarından olan siz hava savunmacılarımızın da müstesna katkıları bulunmaktadır. Bu vesileyle, görevlerini başarıyla icra eden başta Hava Savunma Komutanımız olmak üzere Komutanlığımızın siz kıymetli personelini yürekten tebrik ediyor, hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

'PKK VE TÜM İLTİSAKLI GRUPLAR, DERHAL FAALİYETLERİNE SON VERMELİ'

'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda Türkiye'yi her alanda güçlendirmek için çalışmaların büyük bir motivasyon ve kararlılıkla sürdürüldüğüne dikkat çeken Bakan Güler, "Bu konuda önemli bir gündem maddemiz de terörle mücadelede elde ettiğimiz başarıları kalıcı hale getirmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen 'Terörsüz Türkiye' vizyonudur. Tarihi bir dönemeçte olduğumuz bu süreç ile bin yıllık kardeşliğimizi pekiştirmeyi ve ülkemizin kaynaklarını tamamen kalkınmaya ve refaha yöneltmeyi amaçlıyoruz. Bunun için de PKK ve iltisaklı tüm gruplar yapılan çağrı ve alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli, farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları, nerede bulunduklarından bağımsız olarak bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir. Bir kez daha hatırlatmak isterim ki başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına ve farklı adlar altında faaliyet göstermesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Türkiye olarak yegane hedefimiz; sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, aynı zamanda bölgesel güvenlik ve istikrarı korumaktır. Bu çerçevede, sahadaki gelişmeleri titizlikle takip ediyor; Suriye'nin toprak bütünlüğü ile tüm etnik ve dini grupların birlikte güvenlik, huzur ve refah içinde yaşamalarına yönelik gayretlerimizi sürdürüyoruz. Geleceğe emin adımlarla ilerlediğimiz ve askeri alanda gücümüzü sürekli artırdığımız bu tarihi süreçte, sizlerin de kendi sorumluluk alanınızda yüksek bir aidiyet duygusuyla görevlerinizi ifa edeceğinize, böylelikle daha güçlü bir Türkiye hedefimize güzide katkılar sağlayacağınıza yürekten inanıyorum. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, rahmet ve minnetle yad ediyor; kahraman gazilerimiz ile şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

'SİPER'İN SİMÜLATÖRLERİNİ BAŞARIYLA HİZMETE ALDIK'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şehit Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın Müşterek Hava Savunma ve Eğitim Simülasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada ise "Bugün burada Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A) Projesi kapsamında inşa edilen Müşterek Hava Savunma ve Eğitim Simülasyon Merkezimizin açılışını yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle açılışını gerçekleştirdiğimiz Merkezimizin Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Günümüz dünyasında dengeler baş döndürücü bir hızla değişiyor. Jeopolitik gelişmeler ve teknolojik yenilikler artık bizlere sadece olup biteni izleyen değil; değişime hızlıca uyum sağlayan, hatta öncü bir şekilde yön veren bir duruş benimsememiz gerektiğini gösteriyor. Yakın coğrafyamız başta olmak üzere dünya genelinde meydana gelen çatışma ve gerginlikler, Silahlı Kuvvetlerimizin de stratejik bir vizyonla kendini sürekli yenilemesini, değişen harp ortamına en hızlı şekilde ayak uydurmasını zorunlu kılıyor. Bu kritik ortamda hava savunma gücünün, bu alanda sahip olunan imkan ve kabiliyetlerin ne kadar önemli bir stratejik çarpan haline geldiğini hepimiz yakinen görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde, konuya verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak yerli ve milli savunma sanayimizin ürettiği göz bebeği sistemleri ordumuzun envanterine dahil ettik, ediyoruz. Aynı şekilde geçtiğimiz yıl S-400 ile KORKUT hava savunma sistemlerinin eğitim simülatörlerini, bu yılda ilk milli uzun menzilli hava savunma sistemimiz olan SİPER'in simülatörleri ile Hava ve Füze Savunma Simülatör Merkezimizi başarıyla hizmete aldık. Bu çerçevede, yürüttüğümüz pek çok proje gibi bugün açılışını yaptığımız ve ASELSAN'ımız tarafından simülatörleri yapılan Hava Savunma ve Eğitim Simülasyon Merkezimiz de bu çabalarımızın kıymetli bir yansımasıdır" dedi.

'ORDUMUZU EN İYİ İMKANLARLA DONATTIĞIMIZ BİR SÜRECİ YAŞIYORUZ'

Bakan Güler, "Aynı zamanda bu merkezle birlikte temel hedefimiz; başta hava savunma birliklerimiz olmak üzere müşterek unsurlarımızın değişen ve karmaşıklaşan harekat ortamına en etkin ve koordineli şekilde karşılık verebilecek şekilde hazırlanması, hava savunma sistemlerimizin etkin bir şekilde işlerliğine katkı sağlanması, böylece ülkemizin hak, menfaat ve güvenliğinin en güçlü biçimde korunmasıdır. Dolayısıyla bu merkezde icra edilecek çalışmalar ve eğitim faaliyetlerinin de katkısıyla şanlı ordumuzun hava savunmadaki etkinliği daha da artacaktır. Şu bir gerçek ki ordumuzu hem nitelik ve hem de nicelik bakımından en iyi imkanlarla donattığımız bir süreci yaşıyoruz. Bundan sonra da artan bir gayretle kahraman ordumuzu en gelişmiş silah, araç ve gereçlerle güçlendirmek yegane gayemizdir. Bu kapsamda başta Savunma Sanayii Başkanlığımız ve ASELSAN gibi paydaşlarımızın da katkılarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizi dünyanın en etkin ve caydırıcı gücü haline getirme vizyonuyla çalışmalarımızı sürdüreceğimize yürekten inanıyorum. Bu vesileyle uzun yıllardır dünyada ilk yüz savunma sanayi şirketi arasında yer alan ASELSAN'ın bu başarısını bu yıl da sürdürmesi nedeniyle tüm seçkin personelini yürekten kutluyorum. Bu güzide Merkezimizin bir kez daha Silahlı Kuvvetlerimize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.