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Isparta'daki kanyon faciasında 3 İHH gönüllüsü kurtarıldı! 10 kişiyle irtibat kuruldu

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Isparta'daki kanyon faciasında 3 İHH gönüllüsü kurtarıldı! 10 kişiyle irtibat kuruldu
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Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 14 kişilik İHH gönüllü grubundan 3 kişi kurtarıldı. Valilik, başka bir noktada bir arada bulunan ve sağlık durumları iyi olan 10 kişiyle irtibat kurulduğunu, gece şartları nedeniyle ara verilen kurtarma çalışmalarına sabahın ilk saatlerinde yeniden başlanacağını açıkladı. Gruptan 42 yaşındaki Sinan Yavuz hayatını kaybetmişti.

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon mevkisinde mahsur kalan İHH gönüllü grubundan 3 kişi kurtarıldı.

Isparta Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon mevkisinde mahsur kalan 13 kişiden 3'ünün, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kurtarıldığı belirtildi.

10 GÖNÜLLÜNÜN SAĞLIK DURUMU İYİ

Vefat eden kişinin cenazesinin de çıkarılmaya çalışıldığı kaydedilen açıklamada, "Başka bir noktada bir arada bulunan ve sağlık durumları iyi olan 10 vatandaşımız ile de irtibat kurulmuş olup, gece şartları ile bölgenin sarp ve engebeli arazi yapısı nedeniyle devam edilemediği için ara verilen kurtarma çalışmalarına sabahın ilk saatlerinde yeniden başlanacaktır." denildi.

GRUPTAN BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon mevkisinde mahsur kalan 14 kişilik İHH gönüllü grubundan 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmış, mahsur kalan 13 kişinin kurtarılması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA
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