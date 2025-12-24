Bahçeli'den düşen jetle ilgili manidar açıklama: Düşündürücü

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere kalkan Falcon 50 tipi özel bir iş jetiyle dün akşam radar bağlantısı kesildi. Uçakta Libya Genelkurmay Başkanı dahil 8 kişinin olduğu öğrenilirken, düşen jetin enkazına ulaşıldı. Jette kalkıştan kısa süre sonra elektrik arızası meydana geldiği, pilotların kuleye haber verdikten sonra dönüşe geçtiği ancak Esenboğa'ya inemeden Haymana'da düştüğü öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düşen uçağın saat 02.45'te ses kayıt cihazının 03.20'de ise karakutusunun bulunduğunu duyurdu. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken MHP lideri Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

KARA KUTU BULUNDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'nın Haymana ilçesinde, Libya askeri heyetini taşıdığı esnada düşen özel jetin enkazında yürütülen arama tarama faaliyetlerine ilişkin bölgede oluşturulan AFAD mobil koordinasyon merkezine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Yerlikaya, enkaz alanının yaklaşık 3 kilometrekarelik bir alandan oluştuğunu belirterek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı ekiplerince olay yerinde yürütülen çalışmalar neticesinde enkaz alanında, saat 02.45'te uçağa ait ses kayıt cihazı, saat 03.20'de ise kara kutu bulunmuştur. Bunların inceleme ve değerlendirme süreçleri ilgili kurumlarca başlamıştır" ifadelerini kullandı.

Libya Savunma Bakanlığı tarafından görevlendirilen, 5'i hayatını kaybedenlerin yakını 14 kişilik heyet ile Libya İçişleri Bakanlığından görevlendirilen 8 kişinin yer aldığı, toplam 22 kişilik Libya ekibinin Ankara'ya intikal ettiğini bildiren Yerlikaya, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine, Libya halkına, Libya hükümetine, Libya Genelkurmay Başkanlığına, dost ve kardeş ülke Libya'ya başsağlığı diliyorum. Kazada hayatını kaybeden mürettebatın ailelerine de başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

BAHÇELİ: UÇAK KAZASI HEM DÜŞÜNDÜRÜCÜ HEM DE ÜZÜCÜDÜR

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesi ile ilgili açıklama yaptı. Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Resmi bir ziyaret maksadıyla Türkiye'ye gelen, aralarında Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile Kara Kuvveleri Komutanı Korgeneral Alfitory Jribil'in de yer aldığı beş kişiden müteşekkil Libya Heyeti'nin dönüş yolculuğu maalesef faciayla sonlanmıştır. Dün akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Libya'nın başkenti Trablus'a gitmek üzere havalanan Falcon 50 tipi özel jet Haymana civarında düşmüştür. Bu elim ve feci olayda Libya Heyeti'nin yanı sıra üç kişiden oluşan mürettebat da hayatını kaybetmiştir. Türkiye-Libya arasındaki samimi ve yakın diyalogların arttığı, karşılıklı hak ve çıkarların eşgüdüm halinde müdafaa edildiği bir dönemde vaki uçak kazası hem düşündürücü hem de ziyadesiyle üzücüdür. Tarihi, siyasi, ekonomik ve köklü ilişkilerimiz olan Libya'nın acısı elbette Türkiye'nin de acısıdır. Bu münasebetle dost ve kardeş ülke Libya'ya taziyelerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum."