Ukrayna'dan "Rus güvenlik servisleri askerlerimizi flört uygulamalarıyla hedef alıyor" iddiası
Ukrayna Ulusal Polis Şefi İvan Vıhivskyi, Rus güvenlik servislerinin flört uygulamaları üzerinden Ukraynalı askerleri hedef alan ölümcül suikast planları yürüttüğünü iddia etti. Genç kadınların para vaadiyle tetikçi olarak kullanıldığını belirten Vıhivskyi, 2026 yılı başından bu yana tespit edilen altı vakada askerlerin içeceklerine yüksek dozda uyuşturucu madde karıştırılarak zehirlendiğini iddia etti.
- Ukrayna Ulusal Polis Şefi Ivan Vyhivskyi, Rus güvenlik servislerinin Ukraynalı askerleri flört uygulamaları üzerinden hedef aldığını iddia etti.
- Kadınların askerlerle tanışma siteleri üzerinden bağlantı kurup içeceklerine yüksek dozda metadon karıştırdığı öne sürüldü.
- Ukrayna polisi 2026 başından bu yana bu yöntemle bağlantılı altı sözleşmeli cinayet vakası tespit etti.
Ukrayna Ulusal Polis Şefi Ivan Vyhivskyi, Rusya'nın Ukraynalı askerleri hedef almak için yeni bir yöntem kullandığını öne sürdü. Ukraynalı yetkililerin iddialarını haberleştiren Reuters haberinde, Rus güvenlik servislerinin, özellikle genç kadınları mesajlaşma uygulamaları üzerinden para karşılığında işe aldığını ve onları askerlerle iletişim kurmakla görevlendirdiği belirtildi.
FLÖRT SİTELERİNDEN BAĞLANTI KURULUYOR
Vıhivskyi'nin açıklamalarına göre kadınlar, tanışma siteleri ve flört uygulamaları aracılığıyla askerlerle bağlantı kuruyor. Daha sonra kiralanan dairelerde gerçekleştirilen buluşmalarda askerlerin içeceklerine yüksek dozda metadon karıştırılması isteniyor. Metadonun yüksek miktarlarda ölümcül olabilen sentetik bir opioid olduğu belirtiliyor.
ALTI VAKA TESPİT EDİLDİ
Ukrayna polisinin verilerine göre 2026 yılı başından bu yana bu yöntemle bağlantılı altı ayrı sözleşmeli cinayet vakası tespit edildi. Yetkililer, bunlardan birinin gerçekleşmeden engellendiğini açıkladı.
17 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ GÜNDEM OLDU
İddiaların merkezinde yer alan olaylardan birinde, 17 yaşındaki bir genç kızın bir Ukrayna askerini zehirleyerek öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Ukrayna polisi, şüphelinin Telegram üzerinden kendisini Rus güvenlik servisleriyle bağlantılı olduğu düşünülen bir kişinin yönlendirdiğini öne sürüyor.
MOSKOVA'DAN YANIT YOK
İddialar uluslararası basında geniş yankı uyandırırken, Rus güvenlik kurumları suçlamalara ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Savaş boyunca hem Moskova hem de Kiev yönetimleri birbirlerini karşı tarafın vatandaşlarını sabotaj ve suikast eylemleri için kullanmakla suçlamıştı.