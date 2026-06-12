CHP'de iki belediye başkanı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
CHP'de Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kesin ihraç istemi ile disipline sevk edildi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) bugün 14.30'da yeniden toplandı. Toplantının ardından, ihracı istenen yeni isimler açıklandı.
CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "12 Haziran 2026 tarihli Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantımızda, ülke gündemine ve partimizde son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk" sözlerinin ardından alınan kararları şöyle açıkladı:
"Dün gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında alınan olağan kurultay kararı doğrultusunda, kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verilmiştir.
TUNCER VE ÖZCAN İÇİN SEVK KARARI
Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verilmiştir."
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