Feti Yıldız: MHP adına İmralı'ya ben gidiyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salı günü yaptığı İmralı çağrısı sonrasında gözler TBMM'deki süreç komisyonuna çevrildi. Komisyon bugün saat 14.00'te toplanarak partilerin konuya ilişkin tutumlarını kamuoyuna açıklayacak.

MHP ve DEM Parti, İmralı'ya ziyaret izni verilmesine onay verdi. AK Parti de dün yaptığı değerlendirmelerin ardından sürece destek sinyali verdi. Sürecin en kritik ayağı olan CHP'nin nasıl bir tutum takınacağı ise birkaç saat içinde netleşecek.

MHP'DEN İMRALI'YA FETİ YILDIZ GİDECEK

Komisyon toplantısına dakikalar kala MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Oylama sonucu 'tamam' çıkar, açık oylama yapılmalı. MHP adına ben gideceğim" dedi.

Yıldız, "Yarım asırlık problemin çözümünde Cumhuriyet Halk Partisi'nin katkıları önemli bizim için. Ama olmazsa da elbette gideriz" ifadelerini kullandı.

Feti Yıldız

DEM PARTİ'NİN HEYETE VERECEĞİ İSİM KESİNLEŞTİ

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, dün düzenlediği basın toplantısında komisyondan ziyarete onay çıkacağını umduklarını söyledi. CHP'ye de seslenen Doğan, "Biz ana muhalefet partisine yakışanın barış mücadelesinin ön saflarında yer almak olduğunu düşünüyoruz. Çünkü kendilerine yakışan da yaraşan da bu" ifadelerini kullandı. Doğan, ziyaretin gerçekleşmesi halinde heyette DEM Parti adına partinin grup başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in yer alacağını da açıkladı.

Gülistan Kılıç Koçyiğit

GÖZLER OYLAMADA

Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı'ya gidecek mi? Bu soru artık yanıt buluyor. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün saat 14.00'te yeniden toplanacak ve İmralı'ya gidip gitmeme konusunda oylama yapılacak.

OYLAMA NASIL OLACAK?

Komisyonun çalışma ilkelerine göre toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının (51) salt çoğunluğundan (26) oluşuyor. Yasa teklifi hazırlanmasına ilişkin kararlar, 5'te 3 çoğunlukla (31 oy) alınırken diğer konularda karar yeter sayısı (toplantıya katılanların yarıdan fazlası) uygulanıyor. Komisyonun başkanlığını yürüten Numan Kurtulmuş, İmralı'ya ziyaret konusunda da "nitelikli çoğunluk (31 kabul oyu)" aranacağını belirtmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu gündemle gizlilik içeren "kapalı toplantıyı" kabul etmeyeceklerini açıklamıştı. Ancak Cumhur İttifakı'nın oylarıyla toplantının kapalı yapılma olasılığı bulunuyor. Bu durumda hangi üyenin ne oy kullandığı ve görüşmedeki tartışmalar "gizli" nitelikte olacak. Alınan kararlar ise Meclis Başkanlığı'nca kamuoyuna duyurulacak.

MECLİS BAŞKANI KURTULMUŞ TOPLANTI YAPACAK

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, süreç komisyonunda bulunan koordinatör grup başkanvekilleriyle saat 13.30'da toplantı yapacak.

İMRALI ZİYARETİ İÇİN 31 OY GEREKİYOR

Komisyonda AK Parti'den 22, CHP'den 11, DEM Parti'den beş, MHP'den dört, Yeni Yol Grubu'ndan üç, HÜDA PAR'dan bir, Yeniden Refah Partisi'nden bir, TİP'ten bir, EMEP'ten bir, Demokratik Sol Parti'den bir ve Demokrat Parti'den bir milletvekili ile toplam 51 üye bulunuyor.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve komisyon üyesi Feti Yıldız, yapılacak oylama kanun teklifi olmadığı için basit çoğunluğun yeterli olacağını söyledi.

Komisyonun çalışma esaslarına göre yasa teklifleri için beşte üç nitelikli çoğunlukla, diğer hususlarda ise salt çoğunlukla karar alınıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İmralı ziyareti konusunda da nitelikli çoğunlukla karar alınacağını ifade etmişti. Bu durumda İmralı ziyareti için 31 komisyon üyesinin "Evet" oyu vermesi gerekiyor.