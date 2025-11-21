Haberler

Feti Yıldız: MHP adına İmralı'ya ben gidiyorum

Feti Yıldız: MHP adına İmralı'ya ben gidiyorum Haber Videosunu İzle
Feti Yıldız: MHP adına İmralı'ya ben gidiyorum
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün saat 14.00'te İmralı gündemiyle toplanacak. Toplantıya dakikalar kala MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İmralı'ya partisi adına kendisinin gideceğini açıkladı.

  • MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP adına İmralı'ya gideceğini açıkladı.
  • DEM Parti, İmralı ziyaretinde grup başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'i temsilci olarak belirledi.
  • İmralı ziyareti için TBMM komisyonunda 31 'Evet' oyu gerekiyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salı günü yaptığı İmralı çağrısı sonrasında gözler TBMM'deki süreç komisyonuna çevrildi. Komisyon bugün saat 14.00'te toplanarak partilerin konuya ilişkin tutumlarını kamuoyuna açıklayacak.

MHP ve DEM Parti, İmralı'ya ziyaret izni verilmesine onay verdi. AK Parti de dün yaptığı değerlendirmelerin ardından sürece destek sinyali verdi. Sürecin en kritik ayağı olan CHP'nin nasıl bir tutum takınacağı ise birkaç saat içinde netleşecek.

MHP'DEN İMRALI'YA FETİ YILDIZ GİDECEK

Komisyon toplantısına dakikalar kala MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Oylama sonucu 'tamam' çıkar, açık oylama yapılmalı. MHP adına ben gideceğim" dedi.

Yıldız, "Yarım asırlık problemin çözümünde Cumhuriyet Halk Partisi'nin katkıları önemli bizim için. Ama olmazsa da elbette gideriz" ifadelerini kullandı.

Feti Yıldız: MHP adına İmralı'ya ben gidiyorumFeti Yıldız

DEM PARTİ'NİN HEYETE VERECEĞİ İSİM KESİNLEŞTİ

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, dün düzenlediği basın toplantısında komisyondan ziyarete onay çıkacağını umduklarını söyledi. CHP'ye de seslenen Doğan, "Biz ana muhalefet partisine yakışanın barış mücadelesinin ön saflarında yer almak olduğunu düşünüyoruz. Çünkü kendilerine yakışan da yaraşan da bu" ifadelerini kullandı. Doğan, ziyaretin gerçekleşmesi halinde heyette DEM Parti adına partinin grup başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in yer alacağını da açıkladı.

Feti Yıldız: MHP adına İmralı'ya ben gidiyorumGülistan Kılıç Koçyiğit

GÖZLER OYLAMADA

Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı'ya gidecek mi? Bu soru artık yanıt buluyor. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün saat 14.00'te yeniden toplanacak ve İmralı'ya gidip gitmeme konusunda oylama yapılacak.

OYLAMA NASIL OLACAK?

Komisyonun çalışma ilkelerine göre toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının (51) salt çoğunluğundan (26) oluşuyor. Yasa teklifi hazırlanmasına ilişkin kararlar, 5'te 3 çoğunlukla (31 oy) alınırken diğer konularda karar yeter sayısı (toplantıya katılanların yarıdan fazlası) uygulanıyor. Komisyonun başkanlığını yürüten Numan Kurtulmuş, İmralı'ya ziyaret konusunda da "nitelikli çoğunluk (31 kabul oyu)" aranacağını belirtmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu gündemle gizlilik içeren "kapalı toplantıyı" kabul etmeyeceklerini açıklamıştı. Ancak Cumhur İttifakı'nın oylarıyla toplantının kapalı yapılma olasılığı bulunuyor. Bu durumda hangi üyenin ne oy kullandığı ve görüşmedeki tartışmalar "gizli" nitelikte olacak. Alınan kararlar ise Meclis Başkanlığı'nca kamuoyuna duyurulacak.

MECLİS BAŞKANI KURTULMUŞ TOPLANTI YAPACAK

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, süreç komisyonunda bulunan koordinatör grup başkanvekilleriyle saat 13.30'da toplantı yapacak.

İMRALI ZİYARETİ İÇİN 31 OY GEREKİYOR

Komisyonda AK Parti'den 22, CHP'den 11, DEM Parti'den beş, MHP'den dört, Yeni Yol Grubu'ndan üç, HÜDA PAR'dan bir, Yeniden Refah Partisi'nden bir, TİP'ten bir, EMEP'ten bir, Demokratik Sol Parti'den bir ve Demokrat Parti'den bir milletvekili ile toplam 51 üye bulunuyor.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve komisyon üyesi Feti Yıldız, yapılacak oylama kanun teklifi olmadığı için basit çoğunluğun yeterli olacağını söyledi.

Komisyonun çalışma esaslarına göre yasa teklifleri için beşte üç nitelikli çoğunlukla, diğer hususlarda ise salt çoğunlukla karar alınıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İmralı ziyareti konusunda da nitelikli çoğunlukla karar alınacağını ifade etmişti. Bu durumda İmralı ziyareti için 31 komisyon üyesinin "Evet" oyu vermesi gerekiyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (44)

Haber YorumlarıRahmi sakin:

cehenneme kadar yolun var

Yorum Beğen306
Yorum Beğenme34
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat:

Chp pkk'lı dolu baş da Sezgin acaba hangisi el öpmek için gider

yanıt5
yanıt51
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Söyleyinde Hatıra fotoğrafı çektirmeyi unutmasın yarın lazım olur O çektirmese bile millet fotoyu çekti

yanıt53
yanıt4
Haber YorumlarıSahin Sahin :

Aynen öyle. Bunlar birer vatanhaini ve zamani gelince hepsi yargilanacak. Bu iktidar sandalyesine yapisti defolup gitmiyor. Cünkü kendileride vatanhainligiyle yargilanacak.

yanıt36
yanıt7
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

CHP çok doğru bir hamle tebrik ediyorum Apo ve FETÖ alçakları piç gibi kaldı ortalıkta Yıldız siktir git

yanıt38
yanıt7
Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Topluca gitsenize, gidemeyenler çok üzülür(!)

Yorum Beğen257
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhüseyin özen:

hayırdır yaaa , terör zayıflamışken neden böyle bir süreç’e ihtiyaç duyuldu !!

Yorum Beğen221
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat:

Kapımız da Moğol tehlikesi gibi İsrail görünümlü Abd tehlikesi var iç cephe sağlama alınıyor olay bu

yanıt24
yanıt107
Haber Yorumlarıbekir yapici:

BU SORUYU HALKA DEGIL IKDIDARA SARAYA AKP VE MHP´YE GÖNÜL VE OY VERENLERE SORMAK GEREKIR DIYE DÜSÜNÜYORUM,DEM VE DEMLENENLERE SORMAYA GEREK YOK ONLARIN AMACI YILLARDIR ZATEN BELLI.

yanıt6
yanıt2
Haber YorumlarıDevran Demir:

Yarışa girdiniz aq adam içerden devlet yönetiyor aq memleketinde

Yorum Beğen163
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Tüm 44 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Dursun Özbek'ten ünlü spikere canlı yayında racon: Ortam bir anda buz kesti

Dursun Özbek'ten ünlü spikere canlı yayında racon
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
İzmir metrosunda panik: Yolculara küfür edip kapılara vurdu

Küfürler havada uçuştu, yolcular donup kaldı
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.