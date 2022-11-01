Metrobüste insan seli! Altunizade durağında adım atmak bile imkansız hale geldi

Güne sisle başlayan İstanbul'da Altunizade metrobüs durağında vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Onlarca insan metrobüs seferlerinin yetersiz kalması ve kalabalık nedeniyle işlerine geç kaldığını belirtip isyan etti.

İstanbul'da etkili olan sisli hava, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle iptal edilen vapur seferleri oldu. Bu sebeple ve sis nedeniyle özel araçlarını çıkarmayan vatandaşlar ise metrobüse akın etti.

DURAKTA İNSAN SELİ

Özellikle Altunizade metrobüs durağında oluşan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar araçlara binmekte zorlandı. Duraktaki üst geçitte insanlar adım atamayacak duruma geldi. İşe ve okula gitmek için metrobüs hattını kullanan vatandaşlar, üst geçitte ilerlemekte zorlanırken, duraklardaki kalabalık nedeniyle araçlara binmekte güçlük çekti.

TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI

Öte yandan kent genelinde trafik yoğunluğu da arttı. İBB trafik yoğunluk haritasında yüzde 63 görüldü. Durakta araçlara binmek için adeta savaş veren vatandaşlar ise tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi.

İşte yapılan yorumlardan bazıları: