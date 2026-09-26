Haberler

Kırıkkale'de 107 bin 200 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de 107 bin 200 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara'dan çevre illere uyuşturucu sevkiyatı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 107 bin 200 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara'dan çevre illere uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 107 bin 200 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, 22 Eylül 2026 tarihinde 6 şüphelinin iki araçla öncü-artçı şeklinde hareket ederek Ankara'dan çevre illere uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştireceğine ilişkin bilgi edinildi.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ekipler tarafından takip gerçekleştirildi. Kırıkkale sınırları içerisinde durdurulmak istenen şüphelilerin araçlarıyla Ankara'nın Kalecik ilçesi istikametine kaçmaları üzerine kolluk ekipleri tarafından takibe alındı. Şüpheliler, Kalecik'te yakalandı.

İki araçta 107 bin 200 sentetik ecza ele geçirildi

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında verilen arama ve el koyma kararı doğrultusunda iki araçta arama yapıldı.

Aramalarda toplam 107 bin 200 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonda S.B.K., S.O.D., S.Ş., G.Ö., B.C. ve S.B. gözaltına alındı.

6 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığında müdafileri huzurunda ifadeleri alınan 6 şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanmaları talebiyle Kırıkkale 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerin tamamı, hakimlikteki sorgularının ardından tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Soruşturma sürüyor

Soruşturma kapsamında ele geçirilen maddelerin kriminal incelemelerinin yapılması, şüphelilere ait cep telefonları ve diğer dijital materyallerin incelenmesi, kamera kayıtlarının temini ve tanık araştırmalarının gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik diğer soruşturma işlemlerinin de Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 65 sitede yayınlandı.
Ünlü şefin restoranı alevlere teslim oldu

Ünlü şefin restoranı alev topuna döndü
3 ay tedavi gördü ama olmadı! Barış Özbay eski hayatına geri döndü

Barış eski hayatına geri döndü! Son hali içler acısı
Hasret böyle bitti! Emenike ile İsmail Kartal bir arada

Vefanın böylesi! Yanına gidip boynuna sarıldı

Mbappe'nin Arda Güler'e yaptığı olay oldu

Yorumu size bırakıyoruz! Tepkiler çığ gibi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mbappe'den maç sonrası tek kelimelik Arda Güler paylaşımı

Mbappe'den maç sonrası tek kelimelik Arda paylaşımı geldi
Müze açılışında gözler Bianca Censori’deydi! Cesur tarzı dikkat çekti

Müze açılışına öyle bir geldi ki herkes ona baktı
İran Hürmüz için 7 günlük plan sundu, Trump reddetti

İran kapıyı açtı, Trump duyar duymaz reddetti! Yeniden savaş başlıyor
Arda Güler su istedi, taraftar anında karşılık verdi! Tüyler diken diken

Tüyleri diken diken eden görüntü!

Uyuşturucu-fuhuş soruşturmasında 5 milyon dolarlık 'iş takibi' iddiası

Uyuşturucu-fuhuş soruşturmasında 5 milyon dolarlık "iş takibi" iddiası
Mersin'de sopalı, zincirli kavga kamerada! 3 çocuk annesinin kolu ve bacağı kırıldı, 4 kişi tutuklandı

Kavgada kolu ve bacağı kırıldı! 3 çocuk annesi o anları anlattı
Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli! Polis bodruma indi, gördüklerine inanamadı

Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli! Polis bodruma inince şok oldu