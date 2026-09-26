Kırıkkale'de 107 bin 200 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandı

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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara'dan çevre illere uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 107 bin 200 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, 22 Eylül 2026 tarihinde 6 şüphelinin iki araçla öncü-artçı şeklinde hareket ederek Ankara'dan çevre illere uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştireceğine ilişkin bilgi edinildi.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ekipler tarafından takip gerçekleştirildi. Kırıkkale sınırları içerisinde durdurulmak istenen şüphelilerin araçlarıyla Ankara'nın Kalecik ilçesi istikametine kaçmaları üzerine kolluk ekipleri tarafından takibe alındı. Şüpheliler, Kalecik'te yakalandı.

İki araçta 107 bin 200 sentetik ecza ele geçirildi

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında verilen arama ve el koyma kararı doğrultusunda iki araçta arama yapıldı.

Aramalarda toplam 107 bin 200 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonda S.B.K., S.O.D., S.Ş., G.Ö., B.C. ve S.B. gözaltına alındı.

6 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığında müdafileri huzurunda ifadeleri alınan 6 şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanmaları talebiyle Kırıkkale 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerin tamamı, hakimlikteki sorgularının ardından tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Soruşturma sürüyor

Soruşturma kapsamında ele geçirilen maddelerin kriminal incelemelerinin yapılması, şüphelilere ait cep telefonları ve diğer dijital materyallerin incelenmesi, kamera kayıtlarının temini ve tanık araştırmalarının gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik diğer soruşturma işlemlerinin de Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı