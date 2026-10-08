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Meteoroloji, Karadeniz ve bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyor

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Meteoroloji, Karadeniz ve bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas, Kayseri, Mardin, Antalya ve Ardahan çevrelerinde de yağışın etkili olması öngörülüyor.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile bazı il çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminine göre, ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce ve Zonguldak dışında Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas, Kayseri, Mardin, Antalya ve Ardahan çevreleri ile Yozgat'ın doğusu, Erzurum'un kuzey kesimleri ve Akdeniz'in Toroslar mevkisinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde, Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor.

Hava sıcaklığının, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer bölgelerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA
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