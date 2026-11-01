Meteoroloji İzmir ve Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli yağışa karşı uyardı

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(ANKARA) - İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri, Antalya'nın doğu ilçeleri ile akşam saatlerinden sonra Çanakkale ve Edirne çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı değerlendirmeye göre, hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde ise mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri, Antalya'nın doğu ilçeleri ile akşam saatlerinden sonra Çanakkale ve Edirne çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA