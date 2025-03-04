Meteoroloji uyardı: 3 gün sürecek, göz gözü görmeyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Muğla, Antalya'nın batı kesimleri, Rize, Artvin'in kıyı kesimi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

MGM, yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı, doğu kesimlerinde buzlanma olayı, kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi beklendiğini, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi. Öte yandan, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-8 derece üzerine çıkması bekleniyor.

MGM, kuvvetli rüzgar, toz taşınımı, buzlanma ve çığ tehlikesinin neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini kaydetti.

SURİYE ÜZERİNDEN GELİYOR

Toz taşınımıyla ilgili bilgilendirmede bulunan Hava Forum yaptığı paylaşımda, "Yarın Suriye üzerinden ülkemize yoğun bir toz girişi gerçekleşecek. 3 gün toz etkisinde kalacağız." dedi.

3 BÜYÜKŞEHİRDE SICAKLIKLAR

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 9, en düşük 0; İstanbul'da en yüksek 10, en düşük 4; İzmir'de en yüksek 15, en düşük 5 derece olacak.