İstanbul dahil 11 kente sarı uyarı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji; Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli, Manisa, Yalova, Bursa, Edirne, İzmir, Kocaeli ve Tekirdağ'ı sarı kodla uyardı.

SEL VE DOLU UYARISI YAPILDI

Yapılan açıklamada bu illerde sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekildi.

SARI KOD NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.