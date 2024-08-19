Manisa ve Uşak'taki orman yangınları kontrol altına alındı

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa ve Uşak yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bakan Yumaklı, "Manisa Gördes ve Uşak Eşme'deki orman yangınları havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Aydın Bozdoğan'daki yangın büyük oranda kontrol altında. İzmir Menderes ve Muğla Ula ve Yatağan'daki yangınlar kısmen kontrol altında" ifadelerini kullandı.

SARIGÖL'DE 21 EV TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Dereli köyü yakınlarında dün otluk alanda başlayan yangın, rüzgarında etkisiyle meşelik ve ormanlık alana sıçramış, alevler Manisa'nın Sarıgöl ilçesine kadar ulaşmıştı. Yangın nedeniyle Dereli köyü ve Sarıgöl ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde 21 ev tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Yangına ilişkin 1 kişi gözaltına alınmıştı.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 12-17 Ağustos arasında Türkiye'nin 7 ilinde çıkan orman yangınlarına ilişkin gözaltına alınan 22 kişiden 9'unun tutuklandığını açıkladı.

Bölgede alevler önüne çıkan her şeyi yuttu;